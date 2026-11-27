Los tribunales irlandeses se negaron a aprobar la puesta en marcha de la oferta a 1.62 mil millones de euros. El juez consideró que los accionistas minoritarios deberían haber votado por separado del Estado.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Tribunal Superior de Irlanda se negó el jueves 26 de noviembre a aprobar el paquete legal elegido para la compra del TSB permanente por el grupo bancario austriaco BAWAG. El banco irlandés confirmó la decisión en una declaración de intercambio de acciones. La oferta, anunciada en abril, valoró el TSB permanente alrededor de 1,62 mil millones de euros, a 2,97 € por acción en efectivo.

El voto estatal no puede mezclarse con el voto de las minorías

El Estado irlandés, que ocupó el 57,5% de la capital y apoyó la oferta, había votado con los otros accionistas en la reunión de julio. Según el juez Michael Quinn, el Estado tenía derechos especiales y los demás accionistas deberían haber dictaminado por separado. El proyecto ha obtenido el 91% de los votos emitidos en votación conjunta. Fuera del Estado, habría recogido el 64%, por debajo del umbral del 75% requerido para este procedimiento.

The decision concerns compliance with voting rules and not the price offered. El acuerdo alcanzado entre los dos grupos y el apoyo de la Junta Directiva del TSB Permanente no podría sustituir la aprobación del Tribunal Superior.

El Banco examina la decisión

El TSB permanente indicó que estaba estudiando el fallo y publicando una nueva comunicación. La operación no puede completarse según la asamblea rechazada. En esta etapa, el banco no anunció ningún nuevo voto, recurso u otro medio de redención.

Cover: The Four Courts in Dublin, an archive photograph dated 16 February 2008. kieranlynam / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxeo y titulación Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews