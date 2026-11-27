La FAO y el PMA ya no clasifican al Líbano entre los brotes de degradación aguda que deben vigilarse de diciembre a mayo. Sin embargo, el CPI predice 1,15 millones de personas en la crisis alimentaria o peor en la primavera de 2027.

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El Líbano ya no está incluido en la lista de los brotes de inseguridad alimentaria que deben vigilarse como prioridad publicada el viernes 27 de noviembre por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Apareció en la edición de junio. La nueva lista abarca el período comprendido entre diciembre de 2026 y mayo de 2027 y abarca las zonas en que los organismos prevén un deterioro significativo. En el Líbano, la última evaluación nacional todavía estima que alrededor de 1,05 millones de personas están en crisis alimentaria o peor.

La alerta mundial y el registro libanés no miden lo mismo

La FAO y el PMA preparan su lista sobre la base de los riesgos de degradación en los próximos seis meses. Por lo tanto, la clasificación mundial no incluye a todos los países donde los hogares ya carecen de alimentos. El análisis nacional del Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria, publicado el 5 de noviembre, mide la gravedad de la falta de acceso a los alimentos en la población estudiada en el Líbano.

Para el período de septiembre de 2026 a febrero de 2027, la CPI estima que el 21% de esta población está en crisis o más allá. De ellos, 52.000 se clasifican como emergencia. Según el CPI, un hogar en crisis ya debe reducir el consumo de alimentos o sacrificar los medios de subsistencia para seguir alimentandose. El nivel de emergencia corresponde a una mayor escasez o medidas más costosas para la supervivencia del hogar.

Aumento previsto en la primavera 2027

Para marzo a julio de 2027, el CPI proyecta alrededor de 1,15 millones de personas en crisis o peor, o sea el 24% de la población estudiada. El número de personas en situaciones de emergencia podría aumentar de 52.000 a 97.000. Los hogares y refugiados libaneses desplazados recientemente figuran entre los grupos más afectados. La evaluación nacional vincula sus dificultades con los efectos acumulativos de dos conflictos, el aumento de los costos de vida y la fragilidad de sus ingresos. Las cifras de primavera siguen siendo proyecciones, no un recuento de personas ya en emergencia.

Yemen entre las situaciones más graves

En el informe mundial se identifican 16 brotes de degradación, en comparación con el 13 de junio. El Yemen sigue siendo uno de los grupos de mayor preocupación, junto con Sudán, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria septentrional. Para las zonas yemeníes bajo control gubernamental, el PMA cita una proyección de 5,4 millones de personas en crisis alimentaria o peor. El uso de las importaciones expone al país a la perturbación de la carga en el Mar Rojo. Los territorios palestinos están al siguiente nivel de preocupación: los organismos consideran que la mejora de Gaza es frágil y prevén un deterioro en la Ribera Occidental.

En el Líbano, las cifras siguen siendo las del análisis del 5 de noviembre: 52.000 personas en fase de emergencia durante el período en curso y 97.000 proyectadas entre marzo y julio. El Informe Mundial no publica un nuevo recuento nacional que sustituya esta estimación.

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