Continúa la conversación con el Mar en Qatar. Su llegada al festival es una cita para descubrir una ficción palestina centrada en una familia en Jerusalén. El anuncio hace posible distinguir el punto de partida personal reclamado por su director de la historia imaginada para la pantalla. También especifica el equipo artístico, los socios de producción y las condiciones de las sesiones, sin prejuzgar la recepción de la película ni anunciar un comunicado comercial en el Líbano.

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Conversación con el marLa nueva película de Muayad Alayan se presenta en el Concurso Internacional del Festival de Cine de Doha 2026. Dos proyecciones se anuncian en Katara los días 21 y 26 de noviembre. El cineasta palestino presenta una ficción familiar en Jerusalén, cuyo punto de partida transforma una deuda administrativa en cuestión sobre la desaparición de un hijo.

Conversación con el Mar, una búsqueda abierta de la deuda

Kamal, un palestino de 60 años, fue ordenado por un tribunal israelí para liquidar una gran deuda social que debía a su hijo Wael. Sin embargo, el padre creía que su hijo muerto se ahogaba en el Mar Rojo durante más de veinte años. La ausencia de un documento oficial que confirme esta muerte lo hace buscar lo que realmente sucedió.

Este punto de partida proviene de eventos en la familia del director. Sin embargo, Muayad Alayan afirma que la continuación es ficticia. Presenta su película como historia de amor familiar, cruzada por la culpa y el dolor, pero también como expresión de su relación ambivalente con Jerusalén. Por consiguiente, esta intención no transforma la narrativa en una reconstrucción de un expediente judicial.

Kamel El Basha en el centro de una coproducción

La película dura 112 minutos. Muayad Alayan asegura la realización y el intercambio de escritura y producción con Rami Alayan. Kamel El Basha tomó la delantera, rodeada de Amer Hlehel, Ruba Blal, Haitham Omari, Bahira Ablassi y Maria Zreik.

PalCine Productions es una coproducción que reúne a Palestina, Holanda, Arabia Saudita y Qatar. Lorenzo Casadio Vannucci firma la imagen, Matteo Faccenda la edición y Fabienne Van Eck la música. El proyecto fue apoyado por el Instituto de Cine de Doha y el Fondo Hubert Bals.

Para Kamel El Basha, este curso internacional extiende una carrera ya distinguida en Venecia. En 2017, el actor palestino ganó la Copa Volpi para su actuación enInsultEl director libanés Ziad Doueiri. Aquí se acerca a otro personaje, tomado entre un luto antiguo y un enfoque que desafía la certeza de su familia.

Dos sesiones en Doha después del circuito europeo

Antes de Doha, el distribuidor anunció el pasaje de la película a Venecia y Toronto, después Hamburgo y Varsovia. Su comunicado de prensa del 24 de septiembre incluyó una presentación en la sección Kaleidoscope de Filmfest Hamburg, seguida de la competencia internacional del festival de Varsovia. Estas etapas describen su circulación en festivales, no una salida comercial en todos los países interesados.

En Doha, la primera sesión está prevista para el sábado 21 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Drama, Edificio Katara 16. El segundo tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 9.30 horas, en el marco 2 del edificio 12. El calendario es Doha. Las tarifas mostradas son de 50 y 40 riales qatarí respectivamente. En los anuncios oficiales consultados no se indica fecha de puesta en libertad en el Líbano.

Ilustración: Anfiteatro del pueblo cultural Katara en julio de 2011, no las salas de las sesiones anunciadas o una imagen de la película. Fotografía de archivos por Joe Chua Agdeppa / Creative Commons Qatar,CC BY 2.0viaWikimedia CommonsImagen no modificada.

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