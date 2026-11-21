El homenaje a Camille Chamoun está apagado a las 1:00 p.m. En el Sur, la rehabilitación de los hospitales se examina con los Emiratos. Teherán pone sus condiciones en Washington y Perú evalúa el daño del terremoto de Junín.

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Sábado, 21 de noviembre de 2026, 8:00 a.m. en Beirut.El homenaje a Camille Chamun tendrá lugar a las 13.00 horas en Deir el-Qamar, no a las 11.30 horas. En Beirut, los exploradores y guías se encuentran en la plaza de los Mártires antes del discurso del Presidente Joseph Aoun. En el Sur se examinaron las necesidades de los servicios de salud dañados con los Emiratos Árabes Unidos. A nivel internacional, Teherán establece sus condiciones para reanudar el diálogo con Washington, mientras que el Perú evalúa el daño de un terremoto de magnitud 6.7.

Independencia: Homenaje a Camille Chamoun apagado a las 13.00 horas

La presidencia libanesa ha corregido un calendario de conmemoraciones el sábado. El Ministro de Relaciones Exteriores, Youssef Rajji, debe hacer un juramento a las 13.00 horas sobre la tumba del ex Presidente Camille Chamun en Deir el-Qamar. Hasta la fecha, el programa había indicado las 11.30 horas. Esta corrección se refiere a este homenaje, no a todas las ceremonias.

En Beirut se anunció una reunión de exploradores y guías en la Plaza de los Mártires de las 16.00 a las 17.30 horas. Es una cita separada de Nahr al-Kalb, donde Joseph Aoun hablará a las 6:00 p.m. Dos accesos costeros en la zona de Nahr al-Kalb serán cerrados a partir de las 15.00 horas, según el aviso de tráfico anunciado el viernes. El 83 aniversario de la independencia es el domingo 22 de noviembre. Las administraciones, las instituciones públicas y los municipios cerrarán el lunes 23, según la nota gubernamental. Este anuncio no se aplica a todas las empresas o bancos privados.

En el Sur, los hospitales dañados en el corazón de un intercambio con los Emiratos

El viernes, Joseph Aoun pidió que la rehabilitación y el equipamiento de hospitales y centros de salud dañados en el Sur fueran una de las prioridades de cooperación con los Emiratos Árabes Unidos. El Ministro de Salud, Ahmed Ali Al Sayegh, dijo que estaba dispuesto a apoyar a las instituciones libanesas. Él y su homólogo Rakan Nassereddine deben discutir las necesidades que deben satisfacerse, incluyendo las del Centro de Cáncer Infantil. La declaración de Baabda no menciona ningún financiamiento acordado, ningún sitio de construcción asignado, ni ningún calendario.

Irán: Memorándum de Islamabad rechazado, el diálogo sigue siendo posible según Teherán

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirma que el memorando de Islamabad ya no está sobre la mesa. El autor distinguió el documento mismo de los compromisos que contenía, que consideraba que podía servir de punto de partida para un acuerdo. Dijo que Irán estaba dispuesto a discutir si Washington estaba adoptando medidas para restablecer la confianza y ofrecía garantías contra la reanudación de las hostilidades. El viernes, Donald Trump indicó que los términos propuestos por Teherán no le correspondían. No se ha anunciado ningún nuevo acuerdo o calendario para la reanudación de las negociaciones.

Perú: primer daño registrado tras el terremoto de Junín

Un terremoto de magnitud 6.7 golpeó el centro de Perú el viernes a las 7:09 p.m. hora local, según el Instituto Geofísico peruano. In its report of 9.40 p.m. in Lima, civil protection reported an injured person in the centre of the capital. It also reported damage to housing, damage to the Pichanaqui hospital, power cuts and traffic restrictions after rock falls. Las evaluaciones están en curso y esta no es una evaluación nacional definitiva.

European Union: a BYD model covered by a provisional decision

El Tribunal de La Haya prohibió la comercialización en la Unión Europea del SUV híbrido enchufable Ti7 de BYD. El juez, sentado por Jaguar Land Rover, consideró que varias partes del cuerpo eran demasiado reminiscentes del diseño protegido del Defensor. El Ti7 aún no estaba a la venta en la Unión, según el tribunal. La decisión no afecta al resto de la gama BYD o al mercado británico.

En Beirut, una exposición de sellos de fin de semana

La exposición filatélica abre este sábado en Sofitel Le Gabriel en Ashrafieh de 11 a.m. a 7 p.m. La inauguración está programada a las 15.00 horas, después de la apertura al público. Los mismos horarios se anuncian el domingo.

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