El domingo 22 de noviembre, Francia 2 transmite una mañana interreligiosa presentada por David Milliat. De las 8.30 a las 11.00 horas, en París, de las 9.30 a las 12.00 horas, en Beirut, siete líderes religiosos debatirán el miedo antes de una segunda parte, centrándose en testimonios e informes.

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Francia 2 dedica la mañana del domingo 22 de noviembre a las reacciones de las religiones al miedo. Presentada por David Milliat, esta edición especial de laFormas de fese anuncia de8.30 a 11.00 horas en París, de las 9.30 a las 12.00 horas, en Beirut. Un debate entre líderes religiosos abrió el programa, seguido de informes y testimonios.

8.30 horas en París, a las 9.30 horas, en Beirut: debate

Se anuncian siete funcionarios: Antony Boussemart de la Unión Budista de Francia; Chems-Eddine Hafiz, rector de la Gran Mezquita de París; Haim Korsia, gran rabino de Francia; obispo Ihor Rantsya, obispo ucraniano católico griego; obispo Syméon Cossec, obispo ortodoxo; Christian Krieger, presidente de la Federación protestante de Francia; y obispo Benoît Bertrand, obispo de Pont. En particular, los intercambios abordarán el uso político del miedo y el papel del diálogo entre las tradiciones.

9.30 horas en París, a las 10.30 horas en Beirut: testimonios

La segunda parte se abre con el filósofo Laurence Devillairs y el periodista Sébastien Bohler. The reported testimonies include two refugees, a Christian from Iraq and an Orthodox from Ukraine, on post-exile reconstruction. Sylvie Parizet, Boumédien Benyahia, Isabelle Cohen, el padre copto ortodoxo Moussa Wahib y Claire Pouly-Borgeaud reaccionarán a las narrativas en el escenario.

En la práctica:domingo 22 de noviembre de 2026 en Francia 2, de 8:30 a 11:00 a.m. (hora de París). Francia Télévisions también anuncia el programa en france.tv.Ver la ficha oficial.

Ilustración: micrófono de estudio, fotografía genérica de Jean Balzan / Pexels, publicada en 2017. No muestra la meseta de Francia 2.

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