Después de la FPNUL, ¿quién verificaría los compromisos en el Sur?

¿Quién verificaría los compromisos en el Sur después de la FPNUL? Más allá del estado civil o militar, una misión depende de su acceso al terreno, su protección y sus métodos. La identificación, asignación y vigilancia de las violaciones requiere procedimientos específicos. Ningún dispositivo sucesor será presentado como aprobado.

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La sucesión de la FPNUL plantea una cuestión práctica: ¿cómo se puede encontrar, documentar y procesar una violación? The presence of observers, their civil or military status and the flag under which they work do not alone answer this question. Para comparar las opciones discutidas, hay que mirar su libertad de movimiento, sus medios técnicos, su protección y el destino de sus relaciones.

El plazo es conocido. En la resolución 2790 se prevé la terminación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026 y la retirada ordenada del año siguiente. La misión recuerda en su sitio que su función actual incluye el apoyo a la aplicación de la resolución 1701 y la vigilancia de las violaciones. Sin embargo, la continuación de esta resolución no entraña la renovación automática del personal, los vehículos y los procedimientos de la FPNUL.

Acceso a un incidente antes de que las pistas desaparezcan

Una misión de verificación debe poder viajar rápidamente a la escena. Un informe recibido a distancia no siempre reemplaza la observación directa: el testimonio puede divergir, los escombros se mueven y las circunstancias de un incidente siguen siendo impugnadas. Por consiguiente, los arreglos futuros deberían especificar las zonas accesibles, los procedimientos de notificación y las condiciones de escolta.

Un observador civil puede recoger testimonios, comparar imágenes y escribir observaciones. Estas funciones no le dan automáticamente la capacidad de entrar en un área peligrosa. Es necesario definir quién asegura su seguridad y qué sucede cuando una parte rechaza el acceso. Una presencia ligera puede ser creíble en su análisis mientras que permanece limitada en su cobertura sobre el terreno.

El observador no es suficiente para atribuir

Identificar una explosión, identificar su origen y establecer la responsabilidad son tres pasos diferentes. Un método sólido debe explicar qué elementos se han observado directamente, que proceden de las partes y que siguen siendo indefinibles. La independencia de un informe también depende de la posibilidad de retener pruebas y publicar sus límites.

En cualquier acuerdo futuro, se necesitarán normas comunes hasta la fecha, preservar elementos materiales, comparar versiones y corregir una conclusión. Sin estos procedimientos, dos partes pueden invocar el mismo mecanismo y producir lecturas incompatibles de sus observaciones. Por lo tanto, la confianza política no exime un protocolo técnico.

Una presencia reducida no retiene necesariamente la misma capacidad

Una misión más pequeña de las Naciones Unidas podría aprovechar la experiencia institucional y los mecanismos de enlace. Pero su eficacia dependerá de su mandato, financiación y recursos efectivos. La reducción del número de funcionarios sin tareas de revisión puede reducir la frecuencia de las patrullas o aumentar los horarios de viaje. Este es un riesgo a evaluar, no el balance de una misión ya decidida.

Una fuerza multinacional haría otras preguntas: ¿quién dirigiría sus unidades, qué reglas gobernarían su acción y quién arbitraría un desacuerdo entre los contribuyentes? La participación de poderes influyentes podría tener un impacto diplomático. No permitiría la deducción, sin texto, de un derecho de intervención o garantía automática de protección.

¿Qué pasa con una violación documentada?

El último paso es el seguimiento. Se puede transmitir un informe a las autoridades, examinado en un mecanismo de enlace o presentado ante un órgano internacional. Estos circuitos no tienen los mismos efectos. Es importante saber quién está pidiendo una respuesta, con qué rapidez y con qué publicidad sigue sin resolver el incidente.

Así pues, el debate debe centrarse en una cadena completa: acceso, observación, atribución prudente, transmisión y seguimiento. Una misión que produce informes fiables pero que ya no puede acceder al terreno sufre de una primera debilidad. Una misión que observa sin recibir una respuesta se encuentra con otra. Es en esta escala concreta que los arreglos pueden compararse una vez que se haya propuesto oficialmente un mandato y medios.

FPNUL en At Tiri · Archivos de 14 de julio de 2009. Foto de entero tamaño proporcional, sin recortar ni retocar. No representa una operación actual. © Libnanews

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