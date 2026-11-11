Brasil: Medio siglo de política de etanol · Global Voices

El Brasil sigue desarrollando etanol más de cincuenta años después del lanzamiento del programa Proálcool en noviembre de 1975. Desde agosto de 2026, la gasolina ordinaria ha incorporado temporalmente el 32% de biocombustible. Los vehículos flexibles también permiten a los motoristas elegir su combustible basado en precios y consumo. La producción ahora combina caña de azúcar y maíz. Este modelo se basa en una cadena industrial y reglamentaria a largo plazo cuyos efectos energéticos y ambientales deben distinguirse claramente.

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Más de medio siglo después del lanzamiento del programa Proálcool, Brasil sigue ampliando el papel del etanol en el transporte. Desde el 1 de agosto de 2026, la gasolina ordinaria debe incorporar temporalmente el 32% de este biocombustible. Esta decisión añade a la elección ya ofrecida a los motoristas equipados con un motor flex, capaz de conducir con etanol o gasolina.

El punto de partida institucional se remonta al decreto de 14 de noviembre de 1975 por el que se establece el Programa Nacional de Alcohol. El objetivo era desarrollar un combustible nacional en un contexto marcado por el choque petrolífero. Por lo tanto, el cincuentenario perteneció a 2025: en noviembre de 2026 esta política se acerca a su 51o aniversario.

La continuidad es notable, pero el modelo ha cambiado. El desarrollo inicial se basó en la caña de azúcar y el apoyo público para la producción y la tecnología. Ahora combina reglas de incorporación, una industria automotriz adaptada y una producción en la que el maíz es cada vez más importante.

El etanol brasileño también pasa por la gasolina

La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles establece que la tasa del 32% se aplica a la gasolina C ordinaria, con o sin aditivos. La gasolina Premium permanece en un 25%. La medida reemplaza temporalmente la tasa del 30% aplicable previamente a la gasolina ordinaria.

La resolución del Consejo Nacional de Política Energética prevé 180 días a partir del 1 de agosto, con sólo una posible prórroga para el mismo período. Por lo tanto, todavía no es un cambio final de todas las especies al 32%.

El Ministerio de Minas y Energía presenta este aumento como medio de reducir la necesidad de importaciones de gasolina. Afirma que la decisión se basa en pruebas técnicas, incluyendo el funcionamiento de vehículos y motocicletas. La adopción final de la nueva mezcla, o una tasa más alta, sigue vinculada a evaluaciones adicionales.

El motor flexible deja una opción a la bomba

Otro paso de estructura fue la llegada de coches flexibles en marzo de 2003. Estos motores permiten cambiar la proporción de etanol y gasolina en el tanque, sin requerir que el conductor mantenga el mismo combustible en cada llenado.

Esta opción transforma el precio mostrado en un cálculo de uso. El etanol contiene menos energía por litro: un litro inferior no garantiza un costo menor para viajar la misma distancia. La regla común en Brasil es examinar si su precio sigue siendo alrededor del 70% del de la gasolina.

Este parámetro de referencia sigue siendo indicativo. La relación pertinente depende del consumo real del vehículo con cada combustible. Para comparar, el precio por litro debe dividirse por la distancia viajada con ese litro. Por lo tanto, la flexibilidad técnica del motor es útil sólo si el motorista también puede apreciar el costo del viaje.

La caña conserva su lugar, el maíz crece

Según datos del Conab reportados por la prensa el 10 de noviembre de 2026, las estimaciones de producción oscilan entre 2025-2026 y 37,500 millones de litros. La caña es de 27.33 mil millones y el maíz 10.17 mil millones. El pronóstico para 2026-2027 es de 41.9 millones de litros, de los cuales 11.900 millones son de maíz.

Este último valor es una proyección de campaña, no un volumen ya producido. Sin embargo, ilustra la diversificación de las materias primas movilizadas para satisfacer la demanda de los motoristas y las obligaciones de incorporación.

La cuestión de la energía no exime una evaluación ambiental precisa. La naturaleza renovable de la materia prima no significa emisiones. Los efectos dependen en particular de las prácticas agrícolas, la energía utilizada para transformar cultivos, transporte y uso de la tierra.

El caso brasileño muestra sobre todo que se está desarrollando un combustible alternativo con toda la cadena: producción agrícola, fábricas, distribución, motores compatibles y reglas públicas. Después de medio siglo, el etanol sigue siendo un producto agrícola, una opción para el conductor y un instrumento de seguridad energética.

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