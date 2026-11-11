Climate in Lebanon: preparing for excess water

COP31 se celebra en Antalya del 9 al 20 de noviembre de 2026. Para el Líbano, la adaptación también se refiere a inundaciones, escorrentías urbanas y riesgos costeros. El país cuenta con un Plan Nacional de Adaptación y programas de preparación. El reto es vincular el diagnóstico, las alertas y la financiación a las necesidades locales. Una iniciativa lanzada en Jounieh en octubre involucra a municipios en este proceso. Sin embargo, los presupuestos de planificación no deben confundirse con obras terminadas o con la nueva asistencia adquirida en Antalya.

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Climate adaptation in Lebanon must also prepare the country for excess water. Aunque la COP31 se celebra en Antalya del 9 al 20 de noviembre de 2026, la adaptación debe abarcar inundaciones, escorrentías urbanas y riesgos costeros. El país tiene un marco nacional para 2025-2035. Su reto ahora es traducir estas directrices en diagnósticos locales, alertas utilizables y proyectos financiados.

El Plan Nacional de Adaptación abarca ocho sectores, incluidos recursos hídricos, infraestructura urbana y reducción del riesgo de desastres. Pone la protección de las inundaciones en una política más amplia. El abastecimiento de agua y la seguridad de los habitantes durante las fuertes lluvias son, por tanto, la misma preparación del territorio.

Climate adaptation in Lebanon: beyond the shortage

En una entrevista publicada el 10 de noviembre, el experto ambiental Habib Maalouf recuerda que la cantidad de lluvia no explica el daño solo. La urbanización, suelos y construcciones cubiertas de asfalto o hormigón aumentan la exposición. También es importante la capacidad de red y la preparación institucional.

Esta distinción evita una lectura demasiado simple de desastres. Una intensa lluvia provoca escorrentía, pero sus consecuencias también dependen del camino que queda al agua. Basándose en un pasaje de flujo natural o saturando un área de superficies impermeables cambia este camino. Por lo tanto, los requisitos de almacenamiento para períodos secos no eliminan los de evacuación y protección durante episodios lluviosos.

Para Maalouf, el agua esencial para la vida y la agricultura puede volverse destructiva cuando supera la capacidad de la infraestructura. Su análisis se centra en las opciones de planificación y el clima. No asigna automáticamente cada inundación libanesa al calentamiento. Tal diagnóstico requiere observaciones sobre las lluvias, suelos y obras afectadas.

La costa combina varios tipos de exposición

En la costa, la preparación supera los únicos sistemas de tormenta. El Plan Nacional de Adaptación distingue la erosión, el aumento del nivel del mar, los efectos de las tormentas y la intrusión del agua salada. Estos fenómenos no todos tienen la misma velocidad y consecuencias. Tratarlos bajo una sola fórmula de « mar avanzado » enmascararía las necesidades técnicas de cada sitio.

La erosión se refiere a la pérdida de tierras en la costa. Las olas y oleadas pueden exponer las instalaciones durante una tormenta. La intrusión de sal afecta a los recursos y suelos subterráneos. Maalouf subraya la última amenaza para el agua potable y la agricultura en los territorios costeros vulnerables, sin presentar una nueva medida para un municipio libanés.

El programa libanés tiene previsto evaluar la vulnerabilidad de la costa y su principal infraestructura. También tiene por objeto actualizar la estrategia integrada de gestión de las zonas costeras. Estas acciones se incluyen en una hoja de ruta: su registro no demuestra que los estudios se completen o que las protecciones ya están construidas.

La alerta debe llevar a la acción

La preparación no se basa únicamente en el trabajo. Un pronóstico del tiempo puede predecir precipitación pesada sin suficiente respuesta local. Para ser útil, la información debe llegar a las personas expuestas y los servicios capaces de actuar, con instrucciones comprensibles.

La Organización Meteorológica Mundial describe cuatro componentes complementarios de un sistema de alerta temprana. Los riesgos deben ser conocidos, los fenómenos deben ser observados y predichos, las advertencias deben ser transmitidas, la preparación y la capacidad de respuesta deben estar disponibles. Una red de medición aislada cumple así sólo parte de la función.

Aplicado a inundaciones, esta lógica vincula la previsión a lugares específicos: sectores bajos, ejes expuestos y equipos esenciales. También conduce a un examen del flujo de información. ¿Quién recibe la advertencia? ¿Quién lo transmite a los habitantes? ¿Qué servicios deben movilizarse? Estas responsabilidades deben definirse antes de que llegue el agua.

El mantenimiento de instrumentos y la capacitación en equipo forman parte del costo de alerta. La OMM destaca las dificultades que enfrentan muchos servicios para mantener sus estaciones y capacidades de pronóstico. Esta observación internacional no establece un inventario de deficiencias libanesas. Sin embargo, recuerda que la compra de equipo sin planificar su operación no garantiza un servicio sostenible.

Municipios como puente entre estrategia y habitantes

Una iniciativa reciente busca acercar las orientaciones nacionales a las realidades locales. El 12 de octubre de 2026, la Cruz Roja Libanesa, el Ministerio de Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reunieron a representantes territoriales en Jounieh. La reunión se centró en políticas climáticas más sensibles a la comunidad.

Participaron representantes de gobernaciones, sindicatos municipales, municipios y comunidades locales. El objetivo declarado era integrar las políticas climáticas en sus programas y fortalecer su participación en la adopción de decisiones. La supervisión de la capacitación también debe ayudar a determinar qué está cambiando en la práctica y las dificultades que persisten.

Esta labor amplía un acuerdo firmado el 21 de agosto entre la Cruz Roja Libanesa y el PNUD. Su objetivo es mejorar la preparación para situaciones de emergencia, la acción temprana y la coordinación. Estos compromisos organizan la cooperación. No constituyen un certificado de protección para cada localidad ni el anuncio de un sistema de alerta nacional plenamente operativo.

Preparación financiera sin envolturas confusas

La cuestión financiera surge de la producción de los datos. El proyecto de apoyo al Plan Nacional de Adaptación y la planificación municipal de los recursos hídricos abarca el período 2023-2027. El PNUD tiene un presupuesto de 1.396.960 dólares, con el Fondo Verde para el Clima como arrendador y el Ministerio de Medio Ambiente como socio.

El proyecto incluye trabajo en la cuenca Nahr el-Kalb. Su objetivo es mejorar los conocimientos, las aptitudes institucionales y la integración de la adaptación en la planificación. En su presentación se mencionan las evaluaciones de las zonas industriales de Metn y del sector de las manzanas en la cuenca superior.

Este presupuesto corresponde a un programa específico de preparación y apoyo. No representa el costo nacional de protección de inundaciones o una cantidad anunciada en Antalya para la construcción. The distinction is that funding studies, selecting interventions and ensuring their implementation are different steps.

Maalouf coloca un acceso efectivo a la financiación en el centro del juicio sobre las negociaciones climáticas. Subrayó el riesgo de que se imponga una deuda adicional a los países más vulnerables. Continúan las deliberaciones sobre la adaptación y la financiación en Antalya. El calendario de conferencias no es suficiente para establecer que se está adquiriendo un nuevo sobre libanés.

La hoja de ruta nacional prevé evaluaciones del riesgo urbano y el rendimiento del drenaje para 2026-2028. Coloca proyectos piloto de drenaje sostenible para 2029-2032. Por lo tanto, el seguimiento se centrará en los estudios realizados, los sitios seleccionados y los recursos asignados a ellos.

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