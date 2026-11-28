Domingo 29 de noviembre, Don Antoine Drouineau comenzará los 42.195 km en Beirut. La colección que lleva con Pax Orienti debe financiar campamentos y actividades para los jóvenes de la parroquia Mar Domit Maronite en Bourj Hammoud.

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Domingo 29 de noviembre, Don Antoine Drouineau comenzará los 42.195 km en Beirut. La colección que lleva con Pax Orienti debe financiar campamentos y actividades para los jóvenes de la parroquia Mar Domit Maronite en Bourj Hammoud.

A las 6:30 a.m. del domingo, cuando surgieron los maratones de la Plaza Mártires, Don Antoine Drouineau corrió a una parroquia en los suburbios orientales de Beirut. El sacerdote francés, miembro de la Comunidad de San Martín, participa en el maratón de la capital libanesa con un objetivo: recaudar fondos para las actividades de los jóvenes de Mar Doumit, en el distrito de Nabaa, en Bourj Hammoud.

Campes to finance in Bourj Hammoud

La colección es llevada por Pax Orienti, una asociación francesa presidida por el sacerdote. Ella dará donaciones a la parroquia, que organiza estancias con sus líderes, líderes Scout y la comunidad de la Fe y la Luz. La campaña anuncia 210 niños, adolescentes y jóvenes afectados por los campamentos. También apoya siete unidades Scouts y una comunidad de fe y luz de 45 miembros que reúne a personas con discapacidad, sus seres queridos y jóvenes.

La campaña ofrece ejemplos de gastos: 65 euros para una estancia de cuatro días para un joven, y 220 euros para electricidad generada por generadores en tres campamentos. Las donaciones están separadas de las tasas de registro de maratón y pueden ser pagadas sin participar en la carrera.

Misión de dos años a la diócesis de Antelias

Llegada en septiembre, Antoine Drouineau fue publicado por dos años en la diócesis maronita de Antelias. En Mar Doumit, ayudó al sacerdote y aprendió el rito maronita. La colección se refiere a las actividades ya organizadas por la parroquia: en Nabaa, el acompañamiento de niños incluye actividades de explorador y grupo.

El domingo 29 de noviembre, se prevé que el maratón y el semimaratón partan a las 6.30 horas, hora de Beirut. El programa de carreras y la colección de Pax Orienti son accesibles por separado.

Información práctica

Foto:ShahenWasHere / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0(resistido, sin recortar).

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