La ópera de Túnez canceló el concierto de Chimène Badi programado el 5 de diciembre en la Cité de la culture. Los titulares de billetes podrán reclamar un reembolso a partir del 1 de diciembre.

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La ópera de Túnez canceló el concierto de Chimène Badi programado el 5 de diciembre en la Cité de la culture. Los titulares de billetes podrán reclamar un reembolso a partir del 1 de diciembre.

El cantante francés debía actuar con la Orquesta Sinfónica Tunecina en la Sala Opera de la Ciudad de la Cultura Chedli-Klibi. El Teatro de la Ópera anunció la cancelación el viernes 27 de noviembre sin indicar ningún motivo ni proponer una nueva fecha.

Las apelaciones para el boicot precedieron a la decisión

Los activistas pro-palestinos pidieron el boicot del concierto recordando la declaración del cantante en enero de 2019. Una candidata para la selección francesa de Eurovisión, defendió el concurso en Israel a pesar de los llamados de boicot. Finalmente no representó a Francia en Tel Aviv. La Opéra no indicó si esta controversia motivó su decisión.

Pasos del martes 1 de diciembre

El establecimiento invita a los espectadores que ya han comprado un asiento para aparecer en su administración desde el martes 1 de diciembre. También prevé una solicitud de reembolso por transferencia. Los titulares de entradas pueden comprobar los detalles con la Opéra antes de enviar las pruebas solicitadas. La liberación no proporciona un límite de tiempo para el pago.

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