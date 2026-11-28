En Baabda, Joseph Aoun pidió la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Su séquito dice que Washington es más receptivo a esta prioridad, sin compromiso público estadounidense.

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En Baabda, Joseph Aoun pidió la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Su séquito dice que Washington es más receptivo a esta prioridad, sin compromiso público estadounidense.

El Presidente Joseph Aoun dijo el viernes 27 de noviembre que el Líbano seguía comprometido con el acuerdo marco negociado con Israel bajo mediación estadounidense, pero que Israel no lo había aplicado hasta ahora. Habló en Baabda ante una delegación de la región de la Isla de Francia, dirigida por Valérie Pécresse. El Presidente del Líbano dijo que esperaba la formación del próximo gobierno israelí para conocer su posición.

La retirada y el regreso de los habitantes al corazón de las demandas libanesas

Joseph Aoun enumera seis objetivos: el retiro de las fuerzas israelíes del Sur, el despliegue del ejército libanés, el regreso de las personas desplazadas, la liberación de los detenidos libaneses, el monopolio estatal de las armas y el fin del estado de hostilidad con Israel. En su opinión, poner fin a este estado de hostilidad aceleraría el paso de armas bajo la autoridad del Estado. Su declaración establece un objetivo de negociación, sin anunciar un acuerdo de paz ni un calendario de retiro.

En Washington, una apertura reportada, no un compromiso

Fuentes sin nombre en el Palacio de Baabda afirman que la administración estadounidense escucha más al argumento de Joseph Aoun sobre el orden de las etapas. According to those interlocutors, the Israeli withdrawal, support for the Lebanese army and the start of reconstruction should precede the discussions on the disarmament of Hezbollah. Creen que Washington entiende el riesgo de que el desarme por la fuerza conduzca a la estabilidad interna del Líbano. Esta evaluación emana del séquito del Presidente. No se ha consultado ningún comunicado de prensa estadounidense para confirmar la aceptación por Washington de este enlace.

La controversia se refiere en particular a cuando cada parte debe actuar. Israel vincula su retirada al desarme de Hezbolá. Nawaf Salam dijo el viernes que las negociaciones oficiales estaban en espera debido a las elecciones israelíes e incertidumbre sobre la composición del próximo gobierno. El Primer Ministro también excluyó de buscar confrontación con Hezbollah, al tiempo que afirmó que su gobierno no cedería a lo que describió como intimidación del movimiento.

Después de FINUL sigue siendo un archivo separado

Joseph Aoun elogió los enfoques franceses para el período post-FINUL. La retención temporal de ciertas tareas del personal de mantenimiento de la paz durante su retirada, a que hace referencia Nawaf Salam, es una cuestión para el Consejo de Seguridad. No especifica la fecha en que las fuerzas israelíes abandonarían las posiciones que ocupan en el Líbano. En este momento no se ha hecho público ningún nuevo calendario de negociación o retiro aceptado por las partes.

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