El capitán de un buque de carga informó el sábado que hombres armados habían tomado el control del barco fuera de Yemen. El destino de la tripulación no fue especificado.

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El capitán de un buque de carga informó el sábado que hombres armados habían tomado el control del barco fuera de Yemen. El destino de la tripulación no fue especificado.

The report was relayed on 28 November by UK Maritime Trade Operations (UKMTO), the UK Maritime Safety Service. Según la cuenta del capitán, los hombres tomaron el control del edificio a las 09:30 hora de Yemen (630 UTC) frente a Balhaf en la costa sur. Se ha informado a las autoridades.

El destino de los marineros sigue siendo desconocido

El aviso británico no da el nombre, bandera o número de marineros a bordo. Tampoco especifica su condición. No hay elemento en la alerta para asignar la toma a un grupo. El servicio recomendó precaución a las tripulaciones que cruzaban la zona.

Un incidente separado del Golfo de Omán

El Golfo de Adén conecta el Mar Arábigo con la entrada sur del Mar Rojo. El informe del sábado se refiere a esta ruta marítima, no al Golfo de Omán o al Estrecho de Ormuz, más al este. On 26 November, the same service issued another opinion on an incident involving a cargo ship and military forces. No estableció ningún vínculo entre estos archivos.

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