La coalición liderada por Arabia Saudita atribuyó a los dos misiles Houthis disparados contra Riad. Dice que interceptó dos drones por separado en el este del reino.

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La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el jueves 26 de noviembre que había interceptado dos misiles disparados contra Riad. Atribuyó el lanzamiento a los Houthis de Yemen. La primera declaración no proporcionó ninguna evaluación humana o material para la capital.

El portavoz de la Coalición Turki al-Maliki declaró que ambas aeronaves habían sido destruidas por la defensa aérea. Residents of Riyadh heard detonations in the night after an air threat alert from Saudi Civil Defence. La alerta fue levantada poco después. La coalición anunció entonces una interceptación separada de dos drones en la provincia oriental. Estos informes no reportan daños en la capital.

Puertos del Mar Rojo en el corazón de las represalias

El miércoles, los Houthis reclamaron la responsabilidad de los ataques contra los puertos saudíes de Jeddah y Jazan, que presentaron como respuesta a las huelgas de coalición en Hodeida, Yemen. Afirmaron que ambas instalaciones estaban dañadas. Los resultados reportados por la coalición difieren: dicen que interceptaron un dron cerca del puerto de Jeddah y reportaron daños limitados a Jazan, sin lesiones civiles reportadas en el sitio.

Para Riyadh, la interceptación anunciada el jueves es distinta del ataque del martes a una torre en el distrito financiero. Saudi Civil Defence reported 11 injuries in this previous incident. Esta evaluación no se aplica a los tiroteos reportados durante la noche del miércoles al jueves. No Houthis afirma por estos dos disparos a Riyadh había sido reportado en el momento de los primeros anuncios de la coalición.

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