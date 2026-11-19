Beit Beirut celebra una reunión el 20 de noviembre sobre museos, archivos y memoria. Investigadores y actores culturales discutirán experiencias palestinas y libanesas. En el Líbano, las operaciones de respaldo documentadas muestran cómo los inventarios, la digitalización y la preservación física ayudan a preservar las huellas de las ciudades y las familias.

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Beit Beirut acogerá el viernes 20 de noviembre, a las 17.00 horas, una reunión sobre museos, memoria e historias históricas. La red de Tālīd, que organiza el debate en Sodeco, tiene la intención de reunir experiencias palestinas y libanesas en la protección del patrimonio amenazado. Su programa hace una pregunta concreta: ¿quién guarda las huellas de los habitantes cuando se destruyen sus lugares de vida?

En Beit Beirut, tres ojos en memoria

El investigador Ahmad Moufid discutirá el papel de los museos en la producción de historias políticas. Rina Khatib, investigadora palestina, se ocupará de archivos e instituciones culturales palestinas. Mounir Kesrouani presentará la experiencia del museo del patrimonio que fundó en Jabal Amel, en torno a comercios, herramientas y vida rural. Hanan Hashem llevará a cabo este último intercambio.

Estas intervenciones se anuncian, aún no se realizan. Su acercamiento mueve la mirada de los monumentos solo hacia las colecciones familiares y el conocimiento que los acompaña. Una pieza conservada sin indicación de procedencia puede perder parte de su historia.

Guardar documentos y encontrar su contexto

El Líbano ya tiene experiencia para medir este trabajo. En junio de 2023, la UNESCO anunció la terminación de la preservación y digitalización de los archivos de la archidiócesis ortodoxa griega de Beirut. Más de 30.000 fotografías y 1.850 registros, registros y manuscritos se habían conservado después de las explosiones portuarias del 4 de agosto de 2020.

The documents mixed with rubble and glass had first been collected, boxed and moved to a safe place. El ranking y la digitalización llegó a continuación. Este proceso nos recuerda que una copia digital no reemplaza el rescate material.

El fondo incluye correspondencia, registros demográficos y documentos económicos. Permite estudiar a las familias, instituciones y actividades urbanas durante varios períodos históricos. La UNESCO también ha informado sobre su consulta con estudiantes e investigadores: se trata de una ampliación del acceso a los documentos.

Un inventario para preparar intervenciones

En mayo de 2025, la UNESCO describió otro proyecto realizado con la Dirección General de Antigüedades. El equipo y la asistencia técnica deben apoyar una plataforma de gestión y conservación del riesgo geográfico. Hay que reunir información de contacto, fotografías e información sobre monumentos, museos y edificios del patrimonio.

Este tipo de inventario se utiliza para localizar colecciones y documentar su condición. Solo no garantiza la seguridad de un edificio o la restauración de sus objetos. La misma intervención incluyó estanterías especializadas para el sótano del Museo Nacional: el almacenamiento físico sigue siendo esencial junto con herramientas digitales.

La reunión del viernes se celebrará en el Museo Beit Beirut en Sodeco, Ashrafieh. Tālīd proporciona un formulario de registro en su sitio web. El anuncio no especifica una tasa de entrada.

Foto: fachada de Beit Beirut, archivo Libnanews. François El Bacha. Esta imagen no representa la reunión del 20 de noviembre de 2026.

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