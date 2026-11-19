Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares para información sobre el secuestro y la detención ilegal de Layla Shweikani en Siria. El programa Rewards for Justice ofrece un archivo documentado durante varios años. It does not mean that an arrest has just intervened or that the circumstances of his death are fully established. El certificado de defunción reportado en 2018 y las fiscalías estadounidenses anunciaron en 2024 arrojaron luz sobre el alcance de este recurso.

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Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares para información sobre el secuestro y la detención ilegal de Layla Shweikani, humanitaria estadounidense que desapareció en Siria en 2016. Las recompensas por el registro oficial de Justicia ponen su caso a la vanguardia, sin anunciar el descubrimiento de su cuerpo o arresto. It refers to an alleged execution in Saydnaya on 28 December 2016.

Lo que Washington está buscando

La oferta abarca las circunstancias del secuestro y la detención. El límite de 5 millones de dólares no es una garantía para ningún informante ni una prima presentada como exclusivamente relacionada con la captura de una persona a cargo. El registro del programa de los Estados Unidos identifica a Jamil Hassan, ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y Abdul Salam Fajr Mahmoud, ex jefe de prisión, como dos hombres que todavía están a la fuga que pueden tener información esencial.

Esta búsqueda de información debe distinguirse de los procedimientos penales ya iniciados. La opinión no constituye un nuevo juicio y no sólo establece responsabilidades individuales para la desaparición de la ayuda humanitaria.

Muerte reportada desde 2018

El archivo de Layla Shweikani no comienza con esta llamada. In a communication dated 19 March 2019, the Syrian Human Rights Network reported that it had seized the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. The organization placed his arrest on 19 February 2016 and reported that his family had obtained a death certificate in Damascus on 18 November 2018.

Según este documento, como describió la organización, la fecha de la muerte fue el 28 de diciembre de 2016. The network then pointed out that the Syrian authorities had not acknowledged the killing and that its relatives feared reprisals by the security services if they filed a complaint.

Esta cronología explica la precaución necesaria: la muerte registrada administrativamente, el relato de las condiciones de detención y el establecimiento judicial de las circunstancias de la muerte son tres elementos distintos. Presenting the case today as a disappearance of which no one would have reported the outcome would borse the information made public for eight years.

Dos ex funcionarios ya procesados en los Estados Unidos

El 9 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el levantamiento de las focas en una acusación contra Jamil Hassan y Abdul Salam Mahmoud ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois. The prosecution involved an agreement to commit the war crime of cruel and inhuman treatment against civilian detainees, including United States citizens.

According to the prosecution, Hassan was supervising a network of detention centres comprising the prison at the Mezzeh military airport near Damascus, while Mahmoud was in charge of operations in that facility. Los presuntos hechos abarcaron el período comprendido entre enero de 2012 y julio de 2019. En el comunicado se anunciaron las órdenes de detención y se especificaba que ambos acusados seguían en libertad. También recordó que una acusación no es una condena y que la culpabilidad debe probarse ante los tribunales.

Por lo tanto, Mezzeh no debe confundirse con Saydnaya, el supuesto lugar de ejecución mencionado en la notificación relativa a Layla Shweikani. The new call for information is part of an already documented record, but does not indicate that all stages of his detention, the exact circumstances of his death, or all responsibilities have been judicially established.

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