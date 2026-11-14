Bekaa: Ejército anuncia 215 toneladas de droga destruida

El Ejército Libanés informa que ha destruido cerca de 215 toneladas de cannabis y marihuana en la Bekaa. El balance del 13 de noviembre distingue 200 toneladas en Marjhin, Hermel y 15 toneladas en Bouday, cerca de Baalbek. También están involucrados cultivos y maquinaria de recubrimiento. The release does not provide market value or number of suspects. La investigación continúa arrestando a los involucrados. La duración de tres días se refiere a la intervención de Marjhin, no necesariamente todas las operaciones.

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El 13 de noviembre de 2026, el ejército libanés anunció que había destruido aproximadamente 215 toneladas de cannabis y marihuana en dos zonas de la Bekaa. Sus resultados distinguen entre operaciones en la llanura de Marjhin en Hermel y búsquedas de granjas Bouday en la región de Baalbek.

Dos operaciones y equipo de incautación

En Marjhin, una unidad destruyó 200 toneladas de cannabis y marihuana durante una intervención de tres días. También se destruyeron las instalaciones agrícolas cubiertas y las tierras cultivadas. La liberación no proporciona las fechas específicas para el inicio y fin de esta intervención.

En Bouday, otra unidad registró varias granjas. Destruyó 15 toneladas de cannabis y una planta de marihuana protegida. Se incautó la maquinaria utilizada para la fabricación. The army reports that the seized elements have been handed over and that the search continues to arrest the persons involved.

A destruction record, not a number of arrests

El total anunciado consta de dos cantidades y varios tipos de productos. No debe presentarse como 215 toneladas de una sola sustancia procesada. The areas of the crops destroyed, the commercial value and the number of suspects are not specified.

La destrucción de productos y la incautación de máquinas son hechos materiales anunciados por el comando. The identification and arrest of the persons sought is another step. Este anuncio no va acompañado de ninguna investigación. Por consiguiente, sería incorrecto vincular esas detenciones de operaciones notificadas en comunicados separados.

13 de noviembre es la fecha de publicación del balance, no la de una sola operación de un día. El ejército todavía no ha detallado el seguimiento judicial de estas dos intervenciones.

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