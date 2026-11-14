Combustibles: los volúmenes caen en un 32% según Brax

Georges Brax anunció una reducción del 31,9% en gasolina y alrededor del 32% en combustible diesel en enero–septiembre 2026, en comparación con 2025. Estas cifras sindicales miden volúmenes, no precios. El gerente describió los viajes reducidos, las compras de calefacción dividida y la presión continua sobre los presupuestos.

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El consumo de combustible en el Líbano cayó cerca de un tercio entre enero y septiembre de 2026, según cifras presentadas por Georges Brax. El presidente del sindicato de propietarios de gasolineras reportó una disminución del 31,9% para gasolina y alrededor del 32% para diesel. Comparaba estos nueve meses con el mismo período de 2025, en una entrevista publicada el 14 de noviembre.

Estas cifras describen una contracción de volúmenes, no una caída de precios. Vienen de la organización profesional mencionada por su presidente. El mantenimiento no proporciona cantidades absolutas o detalles de su colección. Por lo tanto, son un indicador sectorial, sin permitir la medición separada de las compras de cada región o categoría de cliente.

Consumo de combustible: dos declinaciones casi idénticas

Gasolina y diesel realizan diferentes funciones. La primera se asocia principalmente con los movimientos de carretera. El segundo también suministra calefacción, generación de electricidad y transporte de mercancías. La disminución notificada afecta así a varios usos de la energía. No puede reducirse al número de viajes de los motoristas solos.

Producto Evolución presentada por el sindicato Período comparativo Gasolina -31,9% Enero–Septiembre 2026 / Enero–Septiembre 2025 Gasóleo Alrededor del 32% Enero–Septiembre 2026 / Enero–Septiembre 2025

La tabla no suma los dos porcentajes. Tampoco da la parte correspondiente de los productos en el mercado. Sin sus volúmenes iniciales, no se puede establecer un total exacto de litros o toneladas. Sin embargo, la proximidad de las dos tasas indica una contracción en los datos presentados para las dos categorías principales de combustible.

El período termina a finales de septiembre. Por lo tanto, no incluye todo el otoño y todas las futuras compras de calefacción de invierno. Las cifras no deben presentarse como balance anual de 2026. Tampoco describen una variación entre septiembre y octubre.

Compras divididas en lugar de reservas grandes

Georges Brax asocia esta disminución con la presión sobre los presupuestos. Describe los hogares que reducen su desplazamiento a las necesidades consideradas esenciales. En calefacción, observó compras más pequeñas y frecuentes. Algunas familias compran sólo un barril a la vez, en lugar de las cantidades previamente almacenadas para la temporada.

Esta descripción abarca las prácticas observadas por el profesional. No se acompaña de una encuesta cuantitativa de hogares. Sin embargo, arroja luz sobre la diferencia entre necesidad y compra: una familia puede tener que calentarse, sin tener dinero para llenar su reserva. Una cantidad más pequeña comprada no significa automáticamente una necesidad de energía perdida.

El sindicalista también se refiere a los efectos sobre la industria y el comercio. Menciona en particular las industrias de alimentos, plásticos y papel, que enfrentan costos de transporte y energía. Según él, el aumento de estos cargos reduce los márgenes cuando las empresas no pueden transmitirlos completamente a sus clientes. El mantenimiento no estima este sector de efectos por sector.

Menos litros no significa una factura más ligera

El diagnóstico de Brax distingue explícitamente los precios y las cantidades. Un aumento del precio unitario puede empujar a los clientes a comprar menos, sin proporcionarles una economía equivalente. Para calcular la tendencia de los gastos totales, los volúmenes y los precios efectivamente pagados durante todo el período tendrían que estar disponibles.

El mantenimiento no mide esta factura consolidada. Tampoco permite dividir la disminución entre las limitaciones financieras, los cambios en la actividad y otros cambios en el uso. La presión sobre el poder adquisitivo es la explicación presentada por Georges Brax. No constituye un desglose estadístico de todas las causas de la disminución del material publicado.

Esta reserva es importante para interpretar la figura. Presentar una disminución del consumo como un aumento automático de la eficiencia energética sería igualmente reducir. Los datos disponibles no miden el rendimiento del equipo ni la sustitución precisa con otras fuentes de energía.

Diesel permanece bajo vigilancia cuando se acerca el invierno

Para los próximos meses, Brax anticipa diferentes trayectorias. Prevé una mayor relajación de la gasolina, pero considera que el diesel está más expuesto a las necesidades de calefacción y transporte. Estas previsiones no se anuncian tasas. Se refieren a posibles desarrollos del mercado, no a la cantidad garantizada de futuras compras.

El gerente profesional aboga por la diversificación energética para reducir la exposición a las fluctuaciones externas. En un futuro inmediato, su observación se refiere a la capacidad de los hogares para financiar sus necesidades. Las próximas encuestas permitirán ampliar la comparación hasta el último trimestre, cuando las compras de calefacción pesarán más fuertemente en el consumo de diesel.

Archivo fotográfico: ex bomba de gasolina en Jounieh, publicado en marzo de 2022. Esta ilustración no representa un cierre de estación en 2026. © Libnanews.com.

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