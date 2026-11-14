En Bickfaya, tres pintores por cien años

El Sérail de Bickfaya alberga una exposición de Shafic Abboud, Paul Guiragossian y Elie Kanaan, todos nacidos en 1926. El programa anuncia visitas hasta el 20 de noviembre de 2026, entre las 11.00 y las 17.00 horas. El municipio, La Maison du Futur y la Asociación de Artistas Libaneses participan en esta iniciativa. Sus distintos caminos iluminan varias expresiones de arte moderno libanés, entre abstracción, color y figura humana, sin reducir a los tres artistas a una única escuela o a una trayectoria común.

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Tres pintores nacidos en 1926, tres rutas que marcaron el arte moderno en Líbano: el Sérail de Bickfaya acoge « Un siglo, tres miradas », una exposición dedicada a Shafic Abboud, Paul Guiragossian y Elie Kanaan. El programa anuncia una recepción pública del 13 al 20 de noviembre de 2026, de las 11.00 a las 17.00 horas, tras una apertura prevista para el jueves 12 de noviembre a las 17.00 horas.

La iniciativa reúne al municipio de Bickfaya y Mhaydseh, La Maison du Futur y la Asociación de Artistas Libaneses, LAAPS. El centenario del nacimiento de los tres artistas da su ventaja a este encuentro: sus obras pertenecen a la misma historia artística, sin tomar un solo camino o escritura.

Shafic Abboud, un enlace con Mhaydseh

Para Shafic Abboud, la elección del territorio tiene una resonancia particular. Nacido en Mhaydseh en 1926, el pintor estudió en la Academia Libanesa de Bellas Artes entre 1945 y 1947 antes de partir a París. Sus años de entrenamiento lo pusieron en contacto con varias corrientes de modernidad europea.

En 1953, la Fundación Dalloul estableció su compromiso con la abstracción. El color, los recuerdos de la infancia y los paisajes alimentan un trabajo que mantiene un diálogo entre sus lazos libaneses y su vida parisina. Abboud también enseñó en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Libanesa de 1968 a 1975. Murió en París en 2004, fue enterrado en su aldea natal.

Guiragossian y Kanaan, otras dos rutas

Paul Guiragossian nació en Jerusalén en 1926 a una familia armenia que había sobrevivido al genocidio. Su fundación recuerda su instalación en el Líbano a finales de la década de 1940 y sus actividades docentes e ilustradoras. Una beca italiana le permitió estudiar en Florencia en 1956; una beca francesa lo llevó a París en 1962. Sin embargo, su viaje mantuvo un ancla libanesa duradera hasta su muerte en Beirut en 1993.

Elie Kanaan presentó su primera exposición personal en Beirut en 1949. Entrenado principalmente con Georges Cyr, fue a estudiar en París en 1958. La Enciclopedia de Mathaf, el Museo Árabe de Arte Moderno de Doha, describe el papel central del color en sus composiciones y su importancia en el desarrollo de la abstracción lírica en el Líbano. Murió en 2009.

Una generación en instituciones libanesas

Los tres nombres también se encuentran en la historia del Salón Otoño del Museo Sursock: la institución los cita entre los artistas que exhibieron allí durante la década de 1960. Esta presencia común permite el encuentro de Bickfaya en la construcción de la escena artística libanesa moderna.

La visita se anuncia en el Bickfaya Serail hasta el viernes 20 de noviembre, entre las 11.00 y las 17.00 horas. El programa transmitido por los organizadores no especifica una tasa de entrada.

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