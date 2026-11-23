Volodymyr Zelensky asumió la responsabilidad de un ataque ucraniano contra dos buques rusos frente a las costas de Libia el lunes 23 de noviembre. La misión de la ONU en Libia había solicitado una investigación independiente de los incidentes ocurridos en Benghazi y fuera de la ciudad el día anterior. La reclamación establece la posición de Kiev. No proporciona ninguna experiencia en el destino de los dos edificios.

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Volodymyr Zelensky asumió la responsabilidad de un ataque ucraniano contra dos buques rusos frente a las costas de Libia el lunes 23 de noviembre. La misión de la ONU en Libia había solicitado una investigación independiente de los incidentes ocurridos en Benghazi y fuera de la ciudad el día anterior. La reclamación establece la posición de Kiev. No proporciona ninguna experiencia en el destino de los dos edificios.

La reclamación cambia el expediente, no la naturaleza de la prueba

El presidente ucraniano dijo que el corvette ruso se había hundido y que la carga había sido golpeada. Estas son dos afirmaciones diferentes: la Presidencia ucraniana no dice en esta declaración que el buque de carga también se hundió. Presenta la operación como respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta justificación es la de una parte en el conflicto, no una conclusión sobre las circunstancias de cada incidente.

El domingo, los comunicados de prensa libios habían presentado versiones sucesivas: una institución pública había mencionado un accidente mientras los rescates reservaban su reconocimiento por el origen de la explosión. El discurso de Kiev es un nuevo desarrollo. No hace posible atribuir a Ucrania todos los daños que puedan reportarse en el sector ni elaborar una evaluación humana.

Lo que muestran las imágenes y lo que no cortan

Las imágenes de satélite comerciales descritas públicamente después de la explosión muestran un buque en llamas, luego un buque que parece estar parcialmente sumergido. Incluso si una imagen documenta un fuego o un cambio visible de estado, no solo determina quién es responsable de él. Un buque parcialmente visto bajo el agua tampoco proporciona información sobre el alcance del daño, las personas presentes o el destino final de los dos buques reclamados. Libnanews no tiene experiencia independiente de estas imágenes.

UN calls for independent investigation

La misión de la ONU en Libia está hablando de ataques contra el puerto de Benghazi y fuera de la ciudad. No designa a una persona responsable en su declaración de 22 de noviembre. Pide una investigación inmediata, independiente y transparente y expresa su disposición a ayudar a las autoridades libias. También exhorta a Libia a respetar su soberanía y a no arrastrar al país a un conflicto externo.

Por lo tanto, la declaración ucraniana responde a una pregunta, la de la parte que reclama la operación. El balance humano, la condición de los edificios y las circunstancias exactas siguen siendo preguntas separadas, que ni esta declaración ni las imágenes comentadas públicamente son suficientes para resolver.

Archivo: Frente marítimo de Benghazi en enero de 2009, no relacionado con los incidentes del 2026 de noviembre. Jaw101ie / Wikimedia Commons, dominio público. Composición Libnanews.

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