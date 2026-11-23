Paola Egonu anotó 33 puntos contra Conegliano el 22 de noviembre y alcanzó 6,101 puntos en la Serie A1. El capitán de Milán superó a Carmen Urlea, cuyo récord era de 6.088. Conegliano ganó el juego frente a 12.925 espectadores, según el club de Milán, en Assago.

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Paola Egonu se convirtió el domingo 22 de noviembre, la mejor Serie A1, el primer campeonato italiano de división. Con 33 puntos contra Conegliano, la capitana de Milán aumentó su total a 6,101, más allá de los 6,088 de Carmen. El antiguo titular del disco asistió al juego en Assago.

El punto 21 del juego deja caer el disco

El club de Milán había anunciado un total de 6.068 puntos antes de la cita. Así que tomó veintiuno en Egonu para superar el Urlea. El curso fue cruzado en la tercera ronda, frente a un público que se levantó para saludar al jugador. Es una carrera individual en el campeonato italiano, no un total en selección o en la Champions League. El registro es distinto de los puntos dados a los clubes en la clasificación de temporada.

La liga coloca esta ruta a través de cuatro clubes italianos: Club Italia, Novare, Conegliano y Milán. En abril de 2021, bajo la camiseta de Conegliano, Egonu anotó 47 puntos contra Novare en un juego final de fase. En la selección, el italiano ganó el título olímpico en París en 2024.

Conegliano gana frente a 12.925 espectadores

El registro individual no cambió el resultado del juego. Conegliano ganó el juego en cuatro rondas (25-21, 14-25, 25-23, 28-26), golpeando la primera derrota de Milán de la temporada en el campeonato. Swede Isabelle Haak, autor de 29 puntos para Conegliano, fue nombrado jugador del juego.

Vero Volley Milano anunció 12.925 espectadores en el Foro Unipol. El club presenta esta figura como un record para un partido de voleibol de club de mujeres en Italia.

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