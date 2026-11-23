La decisión 956/1, de 9 de noviembre de 2026, amplía la reducción de ciertas sanciones tributarias salariales en el Líbano hasta el 30 de diciembre. Las reglas de septiembre se mantienen: alcance de valores de auto-taxación, tasas diferenciadas, pagos oportunos y excepciones. El impuesto principal todavía se debe.

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La decisión 956/1, firmada el 9 de noviembre de 2026 por el Ministro de Finanzas Yassine Jaber, se extiende hasta el 30 de diciembre de 2026 incluyendo el plan de reducción de la pena por los salarios y los impuestos sobre los salarios. Renova las normas de la decisión 835/1, de 18 de septiembre de 2026. Esto es un retraso en la recepción de reducciones de la pena, no una reducción en el propio impuesto.

La extensión está motivada por la situación de seguridad, los ataques israelíes contra el territorio libanés y las dificultades económicas del país. Concede tiempo adicional a los contribuyentes interesados para resolver su situación con arreglo al régimen existente.

La decisión de septiembre estableció inicialmente su fin el 31 de octubre de 2026. Por consiguiente, el nuevo plazo se refiere a la posibilidad de beneficiarse de las reducciones. No constituye un cambio general en los plazos estándar de presentación de informes y pagos para todos los impuestos.

Tasa de ingresos: las sanciones

El plan abarca las sanciones de base y recuperación por el impuesto a la renta sobre salarios y salarios. Los valores autoimpuestos en cuestión deben haberse emitido del 16 de noviembre de 2022. Esta fecha se refiere a los documentos fiscales, no sólo el año en que se pagó un salario.

El texto básico distingue tres categorías. Las penas proporcionales de la base se reducen en un 50%. Las penas de suma global se reducen en un 60%. La pena de pago tardío, conocida como recuperación, se reduce en un 75%.

Estos porcentajes se aplican a las sanciones elegibles. No reducen el salario tributario o, como tal, el impuesto principal. Tampoco la decisión crea una exención general de todas las sanciones fiscales.

La regulación dentro del plazo sigue siendo la norma

La norma general vincula el beneficio de la reducción al pago de las sanciones tributarias debidas y reducidas dentro del plazo aplicable. El contribuyente pierde el beneficio de la regularización si no cumple esta condición. La decisión de prórroga mantiene el marco de septiembre, que también incluye excepciones precisas.

En particular, el texto de septiembre prevé una disposición especial en la que el impuesto está sujeto a la recuperación forzada. En este caso, el artículo 10 permite a la administración otorgar las reducciones sin condicionar esta ventaja al pago previo del principal. Esta excepción corresponde al marco de la administración tributaria.

Otras exclusiones limitan el alcance del dispositivo. Las sanciones inferiores a 200.000 libras libanesas no están cubiertas. Para los levies establecidos y recuperados en moneda extranjera, el texto también menciona penas de menos de tres dólares o tres euros. Las sanciones en virtud de disposiciones especiales de regularización conservarán sus propios arreglos.

Los principales descuentos requieren un acuerdo separado

La decisión básica somete ciertas reducciones significativas al acuerdo del Consejo de Ministros. El umbral se refiere a la cantidad de la reducción: más de 60 mil millones de libras para las reducciones recuperadas en libras, o 667.000 dólares, o su equivalente en otras monedas, para las recuperadas en monedas extranjeras.

El texto prevé un cálculo por período fiscal y por delito. También pide reducciones conjuntas en las sanciones aplicables de base y recuperación. Estas reglas impiden que el porcentaje anunciado sea tratado como una remisión automática aplicable a cualquier archivo, independientemente de su cantidad.

Las sanciones ya pagadas no resultan en un reembolso simplemente debido a la reducción. El artículo 11 se reserva, entre otras cosas, errores materiales, incluidos el doble pago, y las consecuencias de un recurso jurídico. Por consiguiente, el plan se refiere, ante todo, a la solución de situaciones que siguen abiertas, dentro de su propio alcance.

A targeted measure, not a general tax deferral

La decisión del 9 de noviembre prorrogó la aplicación de un texto identificado. No reemplaza las normas ordinarias de presentación de salarios y no exime a los empleadores de sus obligaciones fiscales. Una situación no puede considerarse admisible únicamente sobre la base de la existencia de un retraso: la naturaleza de la pena, el título de imposición y las condiciones de la regulación deben corresponder al esquema.

El texto firmado indica que la extensión se aplica desde la fecha de su emisión y prevé su publicación en el Diario Oficial y en el sitio web del Ministerio. Su madurez es el 30 de diciembre de 2026 inclusive. Esta fecha se refiere al mecanismo de reducción a que se hace referencia en la decisión 835/1; No extiende automáticamente el mismo tratamiento al IVA u otros impuestos.

La lectura práctica es, por tanto, distinguir tres cantidades: la cantidad principal del impuesto, la pena antes de la reducción y la cantidad realmente debida después de aplicar la tasa elegible. La extensión proporciona tiempo adicional para regularizar los archivos cubiertos. No borra el principal y no garantiza una reducción idéntica para todas las sanciones.

Ministerio de Finanzas del Líbano, archivo fotográfico. Una fecha de tiro sin establecer. Crédito fotográfico: Libnanews.com. Fotografía de archivo no modificada.

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