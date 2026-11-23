En España, CASA 47 dibujó lotes para 638 casos de vivienda asequibles. Se registraron unas 19.407 solicitudes. La operación no vale la pena asignar o entregar llaves. Otra campaña de 442 viviendas está abierta hasta el 26 de noviembre, según el calendario de la organización.

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El cuerpo público español CASA 47 dibujó lotes el 19 de noviembre el orden de procesamiento de solicitudes para 638 viviendas de alquiler asequibles. Recibió 19.407 casos en cinco comunidades autónomas. El sorteo no es válido para ningún premio final o entrega clave. Otra llamada para 442 viviendas permanece abierta hasta el 26 de noviembre.

Del sorteo al arrendamiento, quedan por tomar varias medidas

La Comunidad Valenciana concentra 398 de las 638 viviendas en el sorteo. Los otros están en Galicia (96), Cataluña (93), Navarra (34) y Asturias (17). Las solicitudes no se distribuyen por igual. Cataluña cuenta con 6 245, frente a 9 850 en la Comunidad Valenciana. Por consiguiente, el total nacional del programa no permite conocer la presión sobre cada vivienda o las posibilidades de un hogar determinado.

El Registro Notarial establece el orden en el que CASA 47 examina la elegibilidad. En este recurso, la institución anuncia, entre otras cosas, una condición de nacionalidad española o residencia legal, una variedad de recursos y la ausencia de vivienda en propiedad. La auditoría precede a la asignación provisional. La visita a la vivienda puede preceder a la firma del contrato de arrendamiento y la entrega de las llaves. Ninguno de estos pasos es intercambiable.

La llamada separada, anunciada el 6 de noviembre, abarca 442 viviendas en seis comunidades autónomas. No constituye una extensión de la campaña que acaba de dibujarse o una figura de alojamiento nuevo. Las páginas del portal le permiten consultar los precios y alojamiento disponibles en esta llamada.

Subvenciones para futuros proyectos de construcción se encuentran en otro esquema

El Real Decreto de 28 de octubre prevé hasta 201,7 millones de euros en donaciones para concesiones de obras cofinanciadas. El texto indica que este sobre ya ha sido transferido por el Departamento a CASA 47. Esta transferencia entre instituciones no significa que el dinero haya sido pagado a los concesionarios o que la vivienda haya salido de la tierra.

El alcance de este decreto es de aproximadamente 2.425 viviendas repartidas en 29 operaciones, según los estudios de viabilidad citados. Esta cifra expresa la capacidad esperada de los proyectos, no el tamaño de la flota realmente entregada. Las 638 unidades de vivienda del sorteo, las 442 propuestas en la otra convocatoria y las 2.425 previstas en las operaciones de construcción miden así tres cosas diferentes. Para hacer un seguimiento del progreso de la oferta, debe buscar por separado créditos, llamadas, arrendamientos y descuentos clave.

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