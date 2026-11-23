Météo-France mantiene a Córcega en alerta naranja por viento violento el lunes por la mañana. El Pas-de-Calais permanece en naranja para inundaciones, incluyendo el mapa del martes. Ain y Jura están planchados en amarillo. Las siguientes son las áreas expuestas, las instrucciones a seguir y los puntos a comprobar antes de un viaje.

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Météo-France mantiene a los dos departamentos corsianos en alerta naranja para viento violento Lunes 23 de Noviembre, según su mapa transmitido a las 6 am hora de París. En Pas-de-Calais, la vigilancia naranja se refiere a inundaciones y permanece en el mapa del martes. Ain y Jura, en naranja el día anterior para la lluvia-flood, están planchados en amarillo.

En Córcega, las ráfagas esperaban por la mañana

Córcega superior y Córcega Sur se ven afectados por el viento. El boletín departamental publicado el domingo a las 10:04 a.m. anunció un fuerte libeccio, viento del suroeste, lunes por la mañana. En particular, localizó las áreas expuestas entre el Balagne y Bastia, en los relieves y hacia Porto-Vecchio y Conca. Previó ráfagas de 100 a 120 km/h en las zonas mencionadas y de 140 a 150 km/h en los puntos más expuestos de Cabo Córcega. Estas fueron previsiones publicadas el día anterior, sin velocidades registradas el lunes.

El riesgo de sumersión de onda se muestra por separado en amarillo para ambos departamentos corsianos. En caso de viento violento, Météo-Francia recomienda limitar el viaje, almacenar objetos que el viento puede llevar y evitar paseos en el bosque y en la costa. El mapa del martes no mantiene a Córcega en naranja en el momento del boletín.

En Pas-de-Calais, la vigilancia cruda continúa

La vigilancia de Pas-de-Calais se refiere a inundaciones, distintas del viento de Córcega. Queda naranja en el mapa programado para el martes 24 de noviembre. Para conocer el estado del río cerca de casa, consulte el mapa de las secciones de Vigicrues y la información de la prefectura. En la zona de inundación, evitar puntos bajos y no entrar en un camino cubierto de agua, aunque parezca poco profundo.

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