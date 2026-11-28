Doble galardonado en El Cairo el 20 de noviembre, el documental de Rania Rafei cuenta de las revueltas de Trípoli de archivos, recuerdos familiares y escenas repetidas.

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El documental del cineasta libanés Rania Rafei recibió dos premios al cierre del Festival Internacional de Cine de El Cairo el 20 de noviembre: el Premio Saad Eldin Wahba en la sección de Cine Árabe Horizons y el Mejor Premio Documental. Partido de las manifestaciones estudiantiles de 1943, El Día de la ira: Tales de Trípoli volver a las movilizaciones que marcaron la ciudad. Para contar su historia, el director mezcla los archivos con una historia familiar y confía a los activistas hoy parte de la puesta en escena.

De la independencia al desafío 2019

La película se abre en las manifestaciones estudiantiles de 1943, ya que Líbano se vuelve independiente. Luego pasa por las esperanzas del panárabe en la década de 1960, la derrota árabe de 1967 y la formación de grupos rivales durante y después de la guerra civil. Las protestas de 2019, contra la corrupción, el sistema religioso y el colapso económico, son otro hito en esta historia. Estos episodios no cuentan de una sola revuelta que se habría repetido idénticamente. De una generación a otra, las demandas, opositores y alianzas han cambiado.

El punto de partida del documental pone a la vanguardia un aspecto menos a menudo dicho de la independencia: la movilización en las ciudades, lejos de las negociaciones entre los líderes. Desde Trípoli, Rafei da a este episodio nacional una geografía y sus propios actores. Esto es también lo que distingue su enfoque de una retrospectiva que haría de la ciudad el mero escenario de crisis libanesas.

Una carta al padre, escenas escritas a varios

El hilo íntimo de la película es una carta del cineasta a su padre desaparecido. Los recuerdos familiares están acompañados de imágenes de archivo. Para algunas escenas, Rafei también invitó a cinco activistas trípolitas de diferentes generaciones a trabajar con ella en eventos de la vida real. Así que no es solo cuestión de reunir testimonios delante de una cámara: los participantes participan en la forma en que el pasado está representado.

Esta distinción cuenta. Un archivo muestra lo que una cámara puede grabar en un momento dado; Una recreación también dice lo que la gente decide recordar y repetir después del hecho. Uno no reemplaza al otro. El dispositivo da a la película una manera de lidiar con las deficiencias de la memoria pública sin convertir las escenas repetidas en documentos de periodo.

Del Foro de Berlín a la Cumbre de El Cairo

Este documental de dos horas, filmado en árabe, reúne a socios de producción libaneses, saudíes y qataríes. Producido por Jinane Dagher, con imágenes de Jocelyne Abi Gebrayel y música de Fadi Tabbal, fue presentado como estreno mundial en el Foro Berlinale en febrero. Para Rafei, que ya había explorado la reconstitución en 74: La reconstitución de una lucha, dirigido con Raed Rafei, esta nueva película trae el método de vuelta a su ciudad original.

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