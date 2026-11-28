Grecia elevará su impuesto sobre la transferencia de ciertas compras de viviendas a partir del 1 de julio de 2027. Residencia fiscal, no nacionalidad.

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Del 1 de julio de 2027 Grecia aumentará el impuesto de transferencia del 3% al 15% sobre ciertas compras de vivienda por residentes fiscales fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. La disposición figura en una ley separada publicada el 13 de noviembre. El proyecto de presupuesto para 2027, que se examinó en el comité los días 26 y 27 de noviembre, prevé un nuevo plan de préstamos para una primera vivienda.

Grecia: Impuestos sobre las compras de viviendas

Article 16 of Law 5355/2026 increases the transfer tax rate from 3% to 15% for purchases of dwellings by individuals who are tax residents outside the European Union and the European Economic Area. Es la residencia tributaria cuando surge la obligación tributaria que cuenta, no el único pasaporte. Por consiguiente, preocupa al Líbano como país de residencia fiscal, no como nacionalidad. The law excludes the increased rate for purchasers who benefit from the exemption provided for in Article 42 of the Greek Property Tax Code.

El 15% se aplica al valor imponible de la vivienda. La contribución a los municipios representa el 3% de la cantidad del impuesto, no el precio de la propiedad. Esto eleva la tasa total al 15,45%. Por ejemplo, por un valor imponible de 200 000 euros, el cálculo daría 30 000 euros de impuesto principal y 900 euros de contribución comunitaria, excluyendo cualquier exención y otros cargos.

2.000 millones de euros para préstamos de vivienda

El proyecto también ofrece 2.000 millones de euros en financiación para Spiti Mou III, un programa de préstamos de baja tasa para la compra de un primer hogar. No son dos mil millones de subvenciones directas. El plan de financiación detalla 500 millones de préstamos del plan de recuperación, 500 millones del banco de desarrollo público y 1.000 millones de dólares de instituciones de crédito.

Los parámetros presentados por el Ministerio incluyen una edad máxima de 55 años para los beneficiarios, una vivienda de hasta 300.000 euros y un préstamo máximo de 230.000 euros. Estas cantidades describen el proyecto presentado a los diputados, no una oferta de préstamo abierta al público.

Las hipótesis en que se basa el presupuesto griego

Atenas pronostica crecimiento de 2,3% en 2027, después de una estimación de 2% para 2026. Se prevé una tasa de desempleo del 7,9%, frente al 8,4% este año. La proporción de la deuda pública aumentaría del 135,8% al 128,5% del PIB. El Departamento prevé tanto una disminución de la deuda como un aumento del PIB nominal. Por consiguiente, la proporción sería más rápida que la única cantidad de deuda.

Para el cambio de tasa, la ley conserva la fecha del contrato final: 1 de julio de 2027 o más tarde. El programa de préstamos es un calendario separado y las condiciones mencionadas son las del proyecto presentado a los Miembros.

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