Berri defiende la resolución 1701 ante el Embajador de la UE

Nabih Berri defendió el viernes resolución 1701 ante Sandra De Waele, embajadora de la UE. El Presidente del Parlamento presenta este texto como garantía de los derechos territoriales del Líbano y de la FPNUL como su instrumento operacional, mientras que la soberanía, el retiro y la autoridad estatal israelíes siguen estrechamente vinculadas hoy.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nabih Berri reafirmó su compromiso con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad en una reunión con la Embajadora de la UE en Líbano, Sandra De Waele, el viernes 6 de noviembre de 2026. El Presidente del Parlamento lo presenta como garantía legal del derecho del Líbano a recuperar todo su territorio hasta fronteras reconocidas internacionalmente.

La reunión se celebró en Ain al-Tinah. Según informe publicado por Líbano DebateLos intercambios se centraron en la situación en el Líbano y la región, incluidos los acontecimientos políticos y militares en el Sur.

FPNUL en el centro de la aplicación

El Presidente de la Sala asignó esta referencia jurídica al papel de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Describió a la FPNUL como el marco operacional para aplicar todas las disposiciones de la resolución. This position, also reported by Naharnetasí pues, vincula la reclamación territorial libanesa con el mantenimiento de un mecanismo de las naciones unidas sobre el terreno.

El informe no reporta ninguna declaración de Sandra De Waele ni ningún nuevo acuerdo con la Unión Europea.

Un texto que vincula la soberanía y la autoridad estatal

Aprobada el 11 de agosto de 2006 resolución 1701 estableció el marco para la cesación de las hostilidades tras la guerra de ese verano. Reafirma la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano. También prevé la ampliación de la autoridad gubernamental a todo el territorio.

El texto combina varios requisitos: el respeto de la Línea Azul, el despliegue del ejército libanés en el Sur con el apoyo de la FPNUL y la ausencia, entre los Litani y esta línea, de armas o personal armado que no sean el Estado y la fuerza de las Naciones Unidas. The Blue Line is a withdrawal line identified by the United Nations, not a permanently delimited international border.

La misión de la FPNUL incluye el apoyo a la aplicación de esta resolución, la vigilancia de la situación y la presentación de informes sobre sus violaciones, de acuerdo con la presentación de su mandatoLa insistencia de Nabih Berri en su papel se relaciona así con los medios de aplicar el texto, así como con su valor legal.

Volviendo a esta referencia ante el Embajador Europeo, el Presidente de la Cámara defiende una articulación precisa: la restitución de los territorios reclamados por el Líbano y la plena aplicación de un marco internacional que también abarca el ejercicio de la autoridad soberana del Estado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews