PYME: Aoun exige más financiación de la CFI

Joseph Aoun pidió a la Corporación Financiera Internacional que fortaleciera sus inversiones en el Líbano, en particular en favor de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la reunión del 5 de noviembre no dio lugar a nuevas cifras ni a una ventana de crédito anunciada. La CFI ya está financiando actividades en el país. Por consiguiente, la cuestión se refiere a la ampliación de su intervención y a las condiciones concretas para el acceso a los fondos en una economía privada de un sistema bancario plenamente operacional.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El jueves 5 de noviembre, Joseph Aoun pidió a Baabda que reforzara la financiación de las empresas libanesas por la Corporación Financiera Internacional o la CFI. Frente a una delegación liderada por Imad Fakhoury, el presidente destacó las dificultades de las pequeñas y medianas empresas y el empleo que una inyección de capital podría preservar. Al final de esta reunión no se anunciaron nuevas cantidades, calendario de desembolso o plan de nominación.

The presidential appeal is aimed at SMEs but also at infrastructure, including energy and transport. La delegación se refirió a la búsqueda de soluciones de financiación en el contexto de una crisis bancaria, así como a la preparación de una estrategia de asociación del Grupo del Banco Mundial con el Líbano para los próximos cinco años. Esta preparación aún no constituye la aprobación de un programa.

Ya existe financiación

El deseo de Aoun de dar más margen a la inversión, más allá del consejo, no significa que la CFI hasta ahora haya estado ausente de la financiación libanesa. El 20 de noviembre de 2025, la institución anunció un conjunto de compromisos en microfinanciación, industria y energía.

Uno de los planes valía 10 millones de dólares, distribuidos por igual entre Al Majmoua y Vitas Líbano, para aumentar el acceso a la financiación de pequeñas empresas y empresarios, prestando especial atención a los desplazados internos y las comunidades de acogida. La asamblea incluyó una garantía de pérdidas iniciales de hasta 5 millones de dólares en virtud de PROSPECTS.

El mismo comunicado presentó un préstamo de hasta 40 millones de dólares a la BCI para su desarrollo en el Líbano y la región, así como una inversión de hasta 30 millones de dólares a Matelec. Estos anuncios datan de 2025. No son nuevos compromisos contraídos durante la visita del 5 de noviembre de 2026 ni una medida de las cantidades efectivamente pagadas desde entonces.

Un ejemplo concreto, pero específico:

Un acuerdo más reciente ilustra la diferencia entre una orientación política general y una oferta definida precisamente. Iniciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con Alfanar y Al Majmoua, en el marco del programa PROSPECTOS financiado por los Países Bajos, se dirige a 25 estructuras establecidas de la economía social y solidaria en el Líbano.

El llamamiento publicado el 13 de octubre prevé el apoyo técnico y el acceso a un préstamo subvencionado de hasta 50.000 dólares, a través de Al Majmoua y sujeto a auditoría financiera. Incluye empresas sociales y cooperativas registradas en el Líbano, activas por lo menos dos años, en el norte, Bekaa, Monte Líbano y Beirut. El plazo vence el 8 de noviembre.

Este programa no es una ventana abierta para todas las PYMES. No fue creado durante la reunión presidencial y el techo anunciado no garantiza un préstamo a cada candidato.

Del asesoramiento al crédito, diferentes compromisos

Un estudio está preparando un proyecto. Un préstamo crea una obligación de reembolso. Una adquisición de capital conlleva el cambio de derechos en la empresa. Una garantía cubre ciertos riesgos en virtud de un contrato; no necesariamente sustituye la financiación misma. Agregarlos juntos sin distinguir su naturaleza daría una imagen engañosa de los recursos accesibles.

Para medir el seguimiento de la solicitud presidencial, será necesario identificar nuevos compromisos aprobados, intermediarios responsables de la distribución de fondos, empresas elegibles y desembolsos realizados. La visita establece una prioridad. Todavía no establece un nuevo derecho a la financiación de las PYMES libanesas.

Archivo fotográfico: Joseph Aoun. Libnanews Photo Bank; Photographer and date of shooting not informed. Esta imagen no representa la reunión con la CFI el 5 de noviembre de 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews