Drogas: la preferencia local ya existe

La llamada de Nehmat Aoun para abrir la contratación pública de manera justa a los fabricantes libaneses no deja una página en blanco. La Ley de orden público prevé la preferencia de bienes de origen nacional, con sujeción a las condiciones. Una especificación farmacéutica publicada en julio de 2026 ya menciona el 10%. Por lo tanto, la cuestión es verificar la aplicación, sin confundir el origen del proveedor, el lugar de fabricación y la conformidad del producto medicinal. Las partes disponibles no miden la parte realmente asignada a las plantas locales.

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On 5 November, Nehmat Aoun called for a fair chance for Lebanese medicines in public procurement. Pero esta llamada no crea una nueva preferencia nacional. La legislación libanesa ya prevé una, y una especificación de salud publicada en julio de 2026 se refiere específicamente a un beneficio del 10% para los productos libaneses.

La Primera Dama habló en el Museo Nacional de Beirut cuando se lanzó la campaña de apoyo a la industria farmacéutica local. Defendió el acceso a pedidos públicos por fabricantes calificados sin comprometer la seguridad del paciente. Queda por distinguirse de las normas vigentes y su aplicación en cada mercado.

Lo que la ley establece

Article 16 of Law 244 on public procurement allows a 10% preference to be given to offers involving goods or services of national origin. El beneficio se refiere a los componentes nacionales de la oferta y depende de las reglas de origen. Por lo tanto, no es suficiente que un distribuidor sea una empresa libanesa para calificar todos los medicamentos que vende como producción local.

En el mismo artículo se prohíbe la inclusión en los expedientes de licitación o precalificación de disposiciones que excluyan las mercancías manufacturadas en el Líbano cuando existan y su calidad satisfaga los requisitos. Así pues, la protección del acceso a los mercados sigue vinculada al cumplimiento técnico.

La ley no adjudica automáticamente un contrato al productor nacional. Proporciona un marco para comparar las ofertas elegibles. El origen, el precio y el cumplimiento de las especificaciones deben ser establecidos, no asumidos por el nombre de la empresa.

Una cláusula ya presente en un mercado de drogas

Un ejemplo verificable es el Mercado de Salud con referencia 36/ش.ع.ю, anunciado el 10 de julio de 2026 sobre la plataforma de la Autoridad de Adquisiciones Públicas. Se refiere a varios productos medicinales, con licitaciones presentadas por referencia o grupo de referencias. El plazo para la presentación fue el 3 de agosto: no es una nueva llamada abierta después del discurso de noviembre.

En la página 2, el artículo 3 de la especificación prevé la adjudicación de licitaciones aceptadas por motivos administrativos y técnicos. También especifica el procedimiento que debe seguirse cuando los precios siguen siendo iguales después de la aplicación de la preferencia del 10% por los bienes libaneses, refiriéndose al artículo 16 de la ley.

Esto indica que el mecanismo está previsto en el documento del contrato consultado. No hace posible calcular cuántos lotes ha ganado una fábrica libanesa gracias a ella. Una cláusula y un resultado de premio son dos pruebas diferentes.

La calidad no se convierte en opcional

El artículo 5 del mismo libro requiere medicamentos registrados y clasificados con el Ministerio de Salud, de acuerdo con las características, normas y condiciones que establece. Proporciona que la administración puede solicitar más documentación o análisis en caso de duda y rechazar un bien no compatible.

El dossier también requiere la identificación del fármaco, su número de registro y su nombre comercial. Estos datos se utilizan para vincular una oferta a un producto específico. La comparación no debe oponerse a una categoría abstracta de « medicamentos locales » a otra de « medicamentos importados » sin verificar sustancia, presentación, dosis y requisitos aplicables.

A fin de evaluar el lugar real de la producción libanesa, las solicitudes, las decisiones sobre admisibilidad, los precios en comparación con las preferencias, los fabricantes y los países de fabricación deben conciliarse por lotes. Los contratos y las entregas harían posible distinguir entre una asignación de un suministro real.

The issue is enforcement

Los documentos examinados no permiten una parte nacional consolidada de las compras de drogas ni demuestran una exclusión sistemática de las plantas locales. Sin embargo, muestran que el debate debe ir más allá del mero anuncio de apoyo: ya existe un instrumento jurídico y una cláusula de mercado.

La prueba será rastreable, con requisitos de calidad y seguridad idénticos. Apoyar la producción local y proteger al paciente no son dos objetivos competidores, siempre que se publiquen elementos suficientes para verificar cómo se evalúan las ofertas y se entregan drogas.

Imagen fotográfica: tabletas y cápsulas, banco de fotos Libnanews. Productos no identificados, lugar y fotógrafo; esta imagen no representa los lotes del mercado estudiado.

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