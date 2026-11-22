El Líbano conmemora su independencia con un homenaje a Yarze y dos rallyes en el Sur. El patriarca Jean X anuncia la muerte del metropolitano Georges Khodr. En Antalya no hubo consenso sobre el texto marco de la COP31. Examen de los hechos verificados a las 18.00 horas en Beirut el domingo.

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Domingo 22 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas en Beirut. El Líbano conmemora el 83o aniversario de su independencia, entre el homenaje oficial a Yarzé y las concentraciones de habitantes del Sur. El patriarcado ortodoxo griego de Antioquía anuncia la muerte del metropolitano emérito Georges Khodr. En Antalya, la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas no adoptó su texto marco.

Independencia: un homenaje a Yarzé, un gesto de solidaridad de Nabih Berri

El domingo, el Ministro de Defensa, Michel Menassa, hizo una corona al pie del monumento de Emir Fakhreddine a la entrada del ministerio en Yarze, en nombre de la República Libanesa. El Organismo Nacional de Información confirmó este homenaje, que todavía estaba en la agenda de la mañana. En Rachaya, otro tributo estaba en el calendario; No se confirmó en las fuentes consultadas. La ciudadela recuerda la detención de los dirigentes independientes por las autoridades del mandato francés y su puesta en libertad el 22 de noviembre de 1943.

El Presidente de la Sala, Nabih Berri, anunció el domingo que no recibiría las felicitaciones ocasionales, como signo de solidaridad con los habitantes de las aldeas del sur. Mencionó en particular a Zawtar al-Sharkiyeh, Mansuri y Haddatha, y en su mensaje se asoció al logro de la independencia con la liberación del territorio y la unidad nacional. Es su decisión de no recibir votos, no una cancelación de conmemoraciones.

El día anterior, cuando se levantó la bandera en Nahr al-Kalb, el Presidente Joseph Aoun pidió la retirada israelí y el regreso de los desplazados del Sur. En el discurso pronunciado por la Presidencia, el orador reafirma que la decisión sobre la guerra y la paz es responsabilidad del Estado libanés. Esta posición no establece un plazo de retiro ni un calendario de devolución. La Presidencia del Consejo ha fijado el lunes 23 de noviembre el cierre de las administraciones, las instituciones públicas y los municipios.

Líbano meridional: dos movilizaciones para viviendas y regreso

En Nabatiyah al-Faukah, la gente marchaba el domingo por la mañana a la plaza del pueblo, donde encontraron los daños, según la Agencia Nacional de Información. El presidente del municipio, Zein Ghandour, pidió al Estado que protegiera a la población y restaurara la electricidad y el agua, entre otras cosas. Su solicitud se refiere a las condiciones que permitirían a los residentes permanecer o regresar; No significa que estos servicios sean restaurados.

En una reunión separada, los residentes de Zawtar al-Sharkiyeh se reunieron en la plaza Zawtar al-Gharbiyeh, la ciudad vecina, para protestar por la destrucción de sus hogares y exigir su regreso. En otro envío, el organismo oficial atribuyó a Israel dos explosiones comunicadas a Zawtar al-Sharkiyeh y Kfar Tebnit, sin informar de una evaluación humana. Las reuniones y la presentación de informes por sí solas no permiten una revisión diaria.

Death of Georges Khodr, Orthodox Metropolitan Emeritus

El patriarca ortodoxo griego de Antioquía, Juan X, anunció la muerte de Georges Khodr el domingo a mediodía. Ex metropolitano de Byblos y Batrun, dirigió la diócesis del Monte Líbano de 1970 a 2018. Cofundador del Movimiento de la Juventud Ortodoxa, también enseñó en Balamand y trabajó en el diálogo entre iglesias y con el Islam. El aviso de muerte emitido el domingo no especifica el lugar de la muerte o la fecha del funeral.

COP31: Antalya pact not adopted

La Presidencia de la COP31 señaló en sesión plenaria que no había consenso sobre el texto presentado como Pacto de Antalya. La última versión propuesta para las partes en el Acuerdo de París refleja el marco establecido en Dubai sin nombrar directamente combustibles fósiles. En particular, se propuso buscar por lo menos tres veces financiación para la adaptación para 2035, sin detener la base de cálculo. La Unión Europea se ha negado a apoyar este compromiso tal como está.

La falta de consenso sobre este texto distingue el resultado de la noche del simple desacuerdo que se ha informado anteriormente: estas propuestas no se han convertido en compromisos acordados. Esto no significa que todas las decisiones técnicas del programa hayan sido rechazadas. Cada uno está sujeto a su propio procedimiento.

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