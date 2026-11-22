La misión argelina en Niamey era especificar la ruta y el alcance del trabajo en el Níger. El sitio de construcción anunciado en Argelia en junio no equivale a una puesta en marcha.

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Tras el lanzamiento anunciado de la sección argelina del gasoducto Transsahariana, Argelia y Níger examinaron en Niamey la aceleración de los estudios sobre la parte nigeriana. La misión del 17 al 20 de noviembre fue examinar las consecuencias de una ruta modificada. This step is not worth assigning a site in Niger or putting into service the pipeline which is to link Nigeria to Algeria.

En el Níger todavía queda por definir un itinerario revisado y un proyecto

El 17 de noviembre recibió una delegación argelina el Secretario General del Ministerio del Petróleo del Níger, Abdoulkarim Mohamed Ali. El desplazamiento fue la segunda secuencia de coordinación técnica en la parte del proyecto del Níger. En su comunicado de prensa del 19 de noviembre, Sonatrach afirma que las discusiones se centraron en acelerar los estudios, confirmando una ruta modificada y evaluando sus consecuencias. Los equipos también necesitan especificar el alcance de la labor.

También se examinó la participación de empresas nigerianas y el posible establecimiento en Níger de una filial de la empresa petrolera argelina ENAC. El comunicado no menciona un contrato adjudicado a una empresa local ni una decisión para establecer la filial. La revisión de la ruta cuenta para la continuación del proyecto: es según el curso elegido y sus efectos que el trabajo a ordenar se puede definir.

Tres países, diferentes etapas

Argelia anunció el 4 de junio el lanzamiento oficial de los trabajos en su propia sección. La distinción es importante: este anuncio describe el progreso de la parte argelina, no el de todo el vínculo. El proyecto debe conectar el gas desde Nigeria vía Níger a la red argelina, que ya tiene infraestructuras de exportación. La existencia de esta red no significa que el gas nigeriano esté alimentado hoy.

On 3 November, the Nigerian national company NNPC reported that the three countries were continuing to coordinate the project. En el mismo comunicado de prensa, se refirió a acuerdos para otro oleoducto, el que vinculaba Nigeria con Marruecos. These agreements do not concern the Trans-Saharan project via Niger. Análogamente, el mandato dado a Penspen en 2025 era actualizar el estudio de viabilidad, no construir el vínculo.

Un indicador más útil que una fecha de apertura

El comunicado de prensa del 19 de noviembre establece la labor que queda por hacer en el Níger, pero no proporciona un calendario para la puesta en marcha del conjunto o el conjunto financiero acordado para las tres secciones. Para supervisar el progreso, el próximo hito útil en el Níger será la confirmación de la ruta y el alcance de la labor. Los contratos de construcción, seguidos de la terminación y conexión de secciones, serían pasos separados. La reunión de Niamey no les permite establecer una fecha.

Foto de cubierta: NigerTZai / Wikimedia Commons, archivo enmarcado y titulado,CC BY-SA 4.0.

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