El Comisionado Emirati dirigirá la 62a Exposición de Arte del 8 de abril al 26 de noviembre de 2028. Este mandato no se confunde con la elección de banderas nacionales.

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El Comisionado Emirati dirigirá la 62a Exposición de Arte del 8 de abril al 26 de noviembre de 2028. Este mandato no se confunde con la elección de banderas nacionales.

Trece años después de diseñar una exposición para el pabellón de los Emiratos Árabes Unidos, Hoor Al Qasimi regresará a Venecia para dirigir la propia exposición internacional. El 20 de noviembre, la Junta Directiva de la Bienal designó a Pietrangelo Buttafuoco como Director de Artes Visuales. El programa anunciado abarca casi ocho meses, del 8 de abril al 26 de noviembre de 2028.

Del Pabellón Emirati a la Exposición Internacional

En 2015, Al Qasimi fue responsable de contar la historia de las exposiciones en los Emiratos desde 1980. Al frente de la 62a edición, tendrá que proponer el marco de la exposición internacional y elegir a los artistas y obras que la componen. Este mandato no equivale a elegir artistas de cada pabellón: las participaciones nacionales tienen su propia comisaría.

Esta diferencia también cuenta para el Líbano. Un artista libanés puede ser invitado a la exposición central, independientemente de la participación nacional, y una cita al pabellón libanés no significaría que el artista fuera elegido por Al Qasimi. El anuncio no da nombre para 2028.

En Sharjah, colaboraciones ya establecidas con artistas libaneses

Al Qasimi coorganizó la Bienal de Charjah en 2003 y cofundó su desarrollo institucional creando la Fundación Sharjah Art en 2009. Diseñó la XV edición de la Bienal Charjah en 2023 alrededor del proyecto lanzado con Okwui Enwezor antes de su muerte. Sus exposiciones en la fundación dieron lugar a la obra sonora de Tarek Atoui y las obras de Simone Fattal. Estos precedentes arrojaron luz sobre su viaje, pero no son invitaciones para Venecia.

El comunicado de prensa del 26 de noviembre establece la dirección y fechas. No da el título de la exposición central, la lista de artistas o los equipos de pabellones nacionales. Son estos anuncios, y no la única nacionalidad del Comisionado, que nos permitirá medir el lugar dado a las escenas del Medio Oriente.

Ilustración de archivos: perspectiva del pabellón libanés para la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018. © Hala Younes Architecture and Landscape.

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