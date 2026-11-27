Rodolphe Haykal y el Embajador Frank Mollen firmaron un protocolo de cooperación civil-militar en Yarzé. Todavía no se han hecho públicos proyectos, beneficiarios o sumas.

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Rodolphe Haykal y el Embajador Frank Mollen firmaron un protocolo de cooperación civil-militar en Yarzé. Todavía no se han hecho públicos proyectos, beneficiarios o sumas.

El comandante del ejército libanés, el General Rodolphe Haykal, y el Embajador holandés en Beirut, Frank Mollen, firmaron un memorando de entendimiento en Yarze el jueves 26 de noviembre. Según las actas de la reunión, el texto prevé futuros proyectos de cooperación civil-militar. El teniente coronel Vincent van Ophem, Dutch Defence Attaché, asistió a la entrevista. El documento firmado no fue publicado con el anuncio, que no designa una institución beneficiaria o fecha de aplicación.

Proyectos anteriores en hospitales del sur

El Protocolo forma parte de una cooperación que ya ha dado lugar a entregas identificables. El 1 de julio de 2025, el ejército anunció que Haykal y Mollen habían firmado proyectos de desarrollo apoyados por los Países Bajos, con el apoyo del Centro para la Gobernanza del Sector de la Seguridad en Ginebra (DCAF). El ejército distingue en sus informes la firma de proyectos y su ejecución.

El 28 de agosto de 2025 había documentado una entrega de equipo médico en el hospital gubernamental de Mais el-Jabal y en el centro médico de Ain Ebel, con DCAF como socio de ejecución. En enero de ese año, se entregó a Tebnine Government Hospital un sistema de rescate solar. En diciembre, el programa también había apoyado la renovación del centro Umm el Nour de Fatqa, que acoge a las mujeres en recuperación después de una adicción. Estos logros datados no forman parte de una lista de nuevos proyectos anunciados el 26 de noviembre.

No hay presupuesto ni calendario para el nuevo texto

La referencia a proyectos futuros indica la esfera de la cooperación, pero no indica quién financiará, ejecutará o mantendrá las instalaciones que podrían seleccionarse. No se comunicó ningún importe, calendario o compromiso de entrega para este protocolo. Los anuncios sobre los hospitales de 2025 dieron los nombres de las estructuras afectadas y el propósito de la entrega; Esta información todavía falta para el texto firmado el jueves.

Foto de archivos: Rodolphe Haykal en Abdullah el 16 de noviembre de 2026, y no en la firma en Yarze. Ejército libanés, dirección de la Orientación.

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