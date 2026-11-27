La CFI y las organizaciones de empleadores discutieron préstamos y garantías. Dos canales existentes arrojan luz sobre lo que falta del proyecto anunciado.

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Organizaciones de empleadores libaneses discutieron el jueves 26 de noviembre en la Cámara de Comercio de Beirut y Monte Líbano con una delegación del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI). El informe de las organizaciones cita cartas de crédito y garantía como uno de los instrumentos examinados. Al final de la reunión no se anunció ningún calendario de suscripción o lista de instituciones responsables de distribuir nuevos fondos.

Un fondo en estudio, no una ventana abierta

Los intercambios se centraron en la posibilidad de financiar empresas por debajo del nivel de los principales proyectos. El rango mencionado en la información disponible, de $500,000 a $5 millones por empresa, no está incluido en una oferta firmada de IFC disponible en esta etapa. Por lo tanto, no constituye un techo definitivo, la cantidad total del fondo o una promesa hecha a una empresa. Quedan por especificar los criterios de facturación, el precio de crédito, el colateral y la duración de los préstamos.

Una carta de crédito no es un préstamo de inversión

En el programa de finanzas comerciales que ya opera internacionalmente, un banco local puede emitir una carta de crédito a un proveedor y la CFI puede garantizar el compromiso con un banco internacional. Para un importador, esto puede facilitar un pago en el extranjero; No financia la compra de una máquina sola a lo largo de varios años. La lista de bancos emisores publicada por la CFI en diciembre de 2024 incluye instituciones libanesas. Esta vieja lista no es válida para confirmar que una línea está abierta o disponible hoy en un banco dado.

Se nombraron dos intermediarios para un arreglo separado

En noviembre de 2025, la CFI anunció un sobre de diez millones de dólares, distribuido entre Al Majmoua y Vitas Líbano. It targeted micro-enterprises, SMEs and women entrepreneurs, with particular attention to internally displaced persons and host communities. Una primera garantía de pérdida de hasta 5 millones de dólares apoyó el plan. Esta garantía absorbe algunas de las pérdidas potenciales: no añade a los diez millones como si fuera préstamos adicionales distribuidos a las empresas.

Para el proyecto discutido esta semana, los elementos a publicar son la cantidad comprometida por los donantes, los nombres de los prestamistas o el gerente, los criterios de elegibilidad y los procedimientos de solicitud. Las actas de la reunión no proporcionan esta información.

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