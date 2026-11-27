Two Syrian agents were killed and five wounded in Hasakah. El gobernador acusa al grupo de Estado Islámico en una ciudad que pasó bajo Damasco.

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Two internal security officers were killed and five injured in an attack on a building of the Syrian Ministry of Interior in Hasakah on Wednesday night. El Gobernador Nour al-Din Ahmad atribuyó el ataque al grupo del Estado Islámico (IS). Esta asignación es la de las autoridades sirias; los comunicados que han hecho públicos no presentan una reclamación verificable del grupo.

The governor also announced the death of the two alleged assailants. Su adjunto, Ahmad al-Hilali, confirmó la aplicación de medidas de seguridad después del ataque. The target was reported to the Ministry of the Interior and the agents killed belong to Syrian internal security: they were not presented by the authorities as combatants of the Syrian Democratic Forces (SDF).

Transferencia de seguridad interna

El 29 de enero, Damasco y el SDS concertaron un acuerdo, incluido el despliegue de la seguridad interna siria en los centros de Hasakah y Qamishli. The measure concerned city control, while the integration of local staff was to take longer. De nuevo en junio, el Vicegobernador habló de una próxima incorporación de oficiales de Asayish, la policía relacionada con el SDS, en las estructuras del Ministerio del Interior. El 25 de agosto, Mazloum Abdi anunció el fin de la misión SDS como una fuerza militar independiente.

Por lo tanto, el calendario identifica la autoridad pública en la que se fundó el edificio objeto de ataque en noviembre. No llega a la conclusión de que el cambio de mando hizo posible el ataque, ni asigna un papel a los antiguos servicios locales. Los anuncios de Damasco tampoco detallan el estado individual de los agentes afectados o el estado de integración en el servicio.

El informe oficial abarca el ataque del 25 de noviembre en Hasaké. No hay resultados de investigación que establezcan públicamente las identidades de los agresores o cualquier participación de terceros acompañan el anuncio del Gobernador.

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