El proyecto de capacitación anunciado con los Emiratos se dirige al público en general. El concurso invita a los estudiantes a diseñar aplicaciones para servicios públicos.

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El 26 de noviembre, el Ministro de Estado Kamal Shehadi presentó dos proyectos diferentes: familiarizar a un millón de libaneses con herramientas de inteligencia artificial y recompensar a los estudiantes que diseñan solicitudes de servicios públicos. La primera está dirigida a un público amplio. El segundo es para estudiantes universitarios. The advertisements consulted do not provide a public registration form or complete regulations.

Aprender a usar AI, no prometer un millón de grados

The Emirati Ministry of Foreign Affairs announced the initiative on 25 September in New York, following the meeting between Nawaf Salam and Deputy Prime Minister Emirati Abdullah bin Zayed. El texto proporciona formación básica en la AI general: hacer una solicitud, dar a la herramienta el contexto adecuado y utilizarla en el trabajo o en la vida cotidiana. Se dirige al Líbano de diversas edades y perfiles. Esto no es una lista de condiciones de admisión ni un anuncio de certificación profesional.

En Beirut, el 26 de noviembre, el Gobierno presentó esta iniciativa en la reunión sobre inteligencia artificial y servicios digitales con el ministro del Emirato Ohood Al Roumi. Un millón es un objetivo, no el número de personas registradas. Los anuncios consultados no especifican el calendario de cohortes, los idiomas de los cursos, la elegibilidad de los libaneses que viven en el extranjero o los procedimientos de validación. El acceso efectivo se evaluará sobre la base de un aviso de registro y criterios publicados por el programa.

Competencia de solicitud para universidades

Según la presidencia libanesa, Kamal Shehadi también anunció una recompensa a los estudiantes universitarios que están desarrollando las tres mejores aplicaciones en una competencia por servicios gubernamentales. Este anuncio no es válido para aplicaciones. La composición de los equipos, las fechas, los datos utilizables y los criterios de evaluación siguen siendo confirmados en los reglamentos. La Olimpiada Nacional de AI, presentada por la Universidad Notre Dame–Louaize, está dirigida a estudiantes de secundaria y opera bajo otro sistema.

La cooperación en la administración digital es un tercer aspecto: se refiere a instituciones y servicios, no a la admisión individual a la capacitación. La financiación, los instrumentos desplegados y la disponibilidad de un servicio al público deben ser verificados por proyecto. El protocolo anterior con Oracle sobre computación en la nube y habilidades AI no es suficiente para establecer entradas conjuntas con los dos anuncios del 26 de noviembre.

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