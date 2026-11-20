En Trípoli, Bilal Erdoğan se reunió con Salma al-Sibai, descendiente de la cuarta generación de Abdülhamid II, durante su visita al Líbano del 12 al 14 de noviembre de 2026. Desde la torre del reloj de la plaza al-Tall hasta el antiguo convento de los derviches mevlevis, la visita destacó restauraciones ya terminadas. Al día siguiente, en el Gran Sérail, las discusiones se centraron en la educación, la cultura y los vínculos académicos, sin acuerdo o calendario anunciado. La visita de Trípoli también reunió a líderes religiosos musulmanes y cristianos.

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Volver a la visita del 12 al 14 de noviembre de 2026.En Trípoli, Bilal Erdoğan se reunió con Salma al-Sibai, descendiente del sultán Abdülhamid II, y visitó dos edificios restaurados con el apoyo de Turquía. La etapa del 13 de noviembre dio un rostro a las relaciones culturales que el hijo del Presidente turco había venido a discutir con las autoridades libanesas.

En Trípoli, Bilal Erdoğan se reúne con Salma al-Sibai

On Friday, 13 November, Bilal Erdoğan visited Salma al-Sibai (سلمю السباعي), who lives in Tripoli, northern Lebanon. descendió a la cuarta generación del sultán otomano Abdülhamid II, que gobernó de 1876 a 1909. El encuentro precedió, según un informe in situ, una parada en la torre relojera de la plaza al-Tall, que lleva el nombre del sultán.

Salma al-Sibai ya había contado una historia familiar en Trípoli en 2015, que no es un mero recuerdo del palacio. Mencionó las dificultades de los miembros de la dinastía que fueron al exilio después de 1924. Su familia recordó a sus familiares que habían ganado su vida en París como taxistas o portefaix. También mantuvo un regalo de boda de una nieta del sultán. Estos recuerdos iluminan el significado del encuentro: en Trípoli, la memoria otomana se lee en edificios, pero también se transmite a familias cuyas trayectorias pasan por varios países.

Un reloj restaurado y un antiguo convento se convirtió en un centro cultural

En la plaza al-Tall, la Torre Hamidiye es un ejemplo concreto de cooperación patrimonial. Las autoridades otomanas se habían ofrecido en Trípoli para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la adhesión de Abdülhamid II al trono. Construido a principios del siglo XX, perdió parte de su mecanismo durante la guerra del Líbano. En 1990 se instaló un reloj de reemplazo. La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TìKA, anunció la terminación de la restauración de la torre en 2016. Por lo tanto, el sitio no data de la visita de Bilal Erdoğan.

También fue al antiguo convento de los mevlevis derviches cerca del río Abu Ali. El edificio, fundado a principios del siglo XVII, había sufrido inundaciones y guerras. TìKA terminó las renovaciones en 2024, cuando Trípoli era capital árabe de la cultura. Según la agencia, el lugar fue entregado a su administrador como centro cultural y juvenil. Esta es una diferencia importante con el reloj: el sitio de construcción no sólo estaba destinado a preservar un edificio, sino también para darle uso.

En la mezquita al-Mansouri, un intercambio más allá del patrimonio

En la gran mezquita al-Mansouri, Tripoli Mufti, Sheikh Mohammad Imam, dio la bienvenida al visitante. El arzobispo maronita Youssef Sueif y el arzobispo griego-ortodoxo Ephrem Kyriakos también participaron en una reunión in situ. Erdoğan visitó la habitación donde guardaba un pelo atribuido al profeta Muhammad. La tradición local combina el don de esta reliquia con Abdülhamid II.

En su intervención en la mezquita, Bilal Erdoğan pidió vínculos más estrechos entre el Líbano, Siria y Turquía. Fue una declaración del visitante, no un anuncio de un acuerdo entre los tres estados. La etapa se prorrogó al día siguiente en Akkar: la delegación pasó por Halba, luego por las aldeas de Kaouachra y Aidamoun, donde viven las comunidades turcomanas. En Kaouachra, una asociación turca entregó materiales de ayuda al municipio. La prestación se apartó de las vías de cooperación mencionadas en Beirut.

En Beirut, educación y cultura en el programa

Bilal Erdoğan preside la Junta Directiva de la Fundación Turca Žlim Yayma. Fue en esta capacidad que el Gran Serail presentó, mientras especificaba que había transmitido a Nawaf Salam los saludos de su padre, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan. La presencia del embajador turco, Murat Lütem, en la delegación del Norte, dio a la gira una dimensión diplomática. Sin embargo, no hizo que el hijo del Presidente fuera miembro del gobierno turco.

Los contactos comenzaron el 12 de noviembre en Beirut, incluyendo una entrevista con el Presidente Joseph Aoun en Baabda. En el Instituto Yunus Emre, Bilal Erdoğan abrió una exposición sobre el arco tradicional y reunió a estudiantes que aprenden turco. Los académicos libaneses participaron en los debates. El instituto ya enseña el idioma en Beirut: nuevamente, la visita puso de relieve una actividad existente, en lugar de un nuevo programa.

El sábado 14 de noviembre, Nawaf Salam recibió a Bilal Erdoğan y al Presidente del Instituto Yunus Emre, Selim Argun. El informe del Gran Sérail menciona la enseñanza, la cultura, los intercambios universitarios y las iniciativas sociales. No menciona un acuerdo firmado, un presupuesto o un calendario de ejecución. En Trípoli, los logros que la delegación ha podido visitar se remontan a proyectos anteriores. En el informe de 14 de noviembre no se especifican los proyectos siguientes.

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