El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción ha seleccionado una oferta para limpiar y reparar carreteras en el distrito de Marjayoun en el sur del Líbano. El aviso publicado figura esta oferta en $6,54 millones. Los documentos disponibles no indican una firma efectiva ni un inicio confirmado.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción emitió un aviso de selección para limpiar y reparar carreteras dañadas en el distrito de Marjayoun, en el sur del Líbano. La oferta provisional es de 6,54 millones de dólares. El expediente ha avanzado desde la convocatoria de licitación de octubre, pero los documentos públicos consultados no demuestran que el contrato fue firmado o que el trabajo comenzó.

El lote de Marjayoun forma parte del proyecto de asistencia de emergencia financiado por el Banco Mundial en el Líbano. Tiene su propio archivo, separado de la carretera lotes de Tiro y Bint Jbeil. Por lo tanto, su situación no es válida para todas las carreteras del Sur ni para trabajar en otras zonas financiadas por el mismo programa.

La convocatoria de licitaciones dio paso a la elección de una empresa

El Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción publicó su llamamiento a licitación el 8 de octubre de 2026 y fijó el 22 de octubre como plazo para la presentación de licitaciones. En el aviso de selección mencionado a 1303 afirmó que había recibido tres ofertas y que había aceptado la de Yamen Establishment for General Trading and Contracting. El documento afirma que la decisión está sujeta a la no objeción del Banco Mundial.

La cantidad publicada por la RDC corresponde a la licitación elegida, no a un pago. El plan de adquisiciones del Banco Mundial, revisado el 15 de noviembre, registra la publicación y presentación de licitaciones. Para el lote Marjayoun, la columna prevista para la fecha efectiva del contrato firmado permanece vacía en esta versión. Por lo tanto, la fecha prevista en la tabla no es una fecha de inicio.

Clear to restore access before durable repairs

El archivo técnico distingue la recirculación provisional de las intervenciones de reparación. En las secciones más dañadas seleccionadas para la fase de emergencia, el manual ambiental prevé la remoción de desechos y la rehabilitación temporal de la carretera. Se distingue este trabajo de las reparaciones localizadas previstas para una fase de recuperación temprana. Sin embargo, la publicación del mercado no anuncia la reapertura de un eje en particular.

Esta diferencia cuenta con los habitantes, servicios y empresas que utilizan las carreteras de distrito. El acceso temporal puede facilitar los viajes sin indicar que se han recibido reparaciones definitivas. El dossier también prevé controles de seguridad antes de cualquier intervención en las secciones correspondientes y medidas de gestión del tráfico durante el trabajo.

El próximo parámetro será una fecha de trabajo confirmada

Un contrato firmado, una orden de puesta en marcha o un asesor local de tráfico daría a los residentes un punto de referencia más preciso que el anuncio de la elección de la empresa. Al 20 de noviembre, los documentos públicos consultados se utilizaron para seguir la etapa de selección, pero ninguno proporcionó una fecha de inicio confirmada o una lista de carreteras reabridas. Por lo tanto, no debe inferirse de esta opinión que los viajes ya son posibles en las secciones pertinentes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews