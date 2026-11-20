En su sentencia de 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Myanmar que facilitara el regreso de los desplazados rohingyas, devolveran sus bienes y compensaran los daños no remediados. No hay cantidad fija. Myanmar tendrá que informar sobre las medidas adoptadas en un informe dentro de los dos años.

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La sentencia del 19 de noviembre de la Corte Internacional de Justicia no se limita a establecer la responsabilidad de Myanmar por el genocidio de los rohingyas. Requiere que el Estado adopte medidas de restitución e indemnice los daños que no reparan. La obligación existe desde el momento del juicio. Por otra parte, la Corte no determinó la cuantía ni el método de pago.

El fallo se refiere a la violencia de las operaciones de 2017 en el norte del estado de Rakhine. Siete años después de que Gambia remitiera la cuestión a la Corte, se llega a la conclusión entre los dos Estados. El componente de reparación abre otra etapa. El texto distingue lo que Myanmar debe emprender y lo que la Corte todavía tendrá que decidir.

Regreso voluntario, restitución de bienes y búsqueda de personas desaparecidas

The Court ordered Myanmar to allow and facilitate the safe, voluntary and dignified return of Rohingya displaced as a result of the acts contained in the judgement. Esta obligación se refiere tanto a los desplazados internos como a las personas en el extranjero e incluye la reunificación familiar. No significa que las salidas del campamento deben comenzar inmediatamente o que la seguridad ya está garantizada.

En el párrafo 615 también se prevé la restitución o sustitución de bienes individuales y colectivos perdidos o dañados. Pidió facilitar la búsqueda de los desaparecidos y ayudar a identificar a los muertos y hacerles un entierro digno. Las víctimas de lesiones físicas o mentales deben tener derecho a medidas de rehabilitación. La protección contra la persecución y la discriminación también forma parte de las medidas ordenadas.

La restitución, en el sentido del juicio, no se limita a devolver una casa o tierra. El fallo se refiere a diferentes prejuicios: haber sido desplazados, haber perdido a un pariente o no poder encontrar condiciones de vida seguras. However, the measures imposed do not constitute proof that a return has taken place, that a property has been returned or that a service is accessible.

No hay cantidad fija, pero informe dentro de dos años

Si la restitución no repara plenamente los daños, Myanmar debe compensar al Grupo Rohingya y a sus miembros. Gambia presentó el caso ante la Corte en interés de los beneficiarios de la Convención sobre el Genocidio; The compensation ordered is not intended for the Gambian State. Tampoco crea el esquema una ventana de aplicación individual de acceso inmediato.

Myanmar debe presentar un informe a la Corte dentro de los dos años siguientes a la sentencia. Detallará las medidas de restitución adoptadas y, cuando esas medidas no permitan una reparación plena, indicarán la cuantía y los métodos de indemnización. La Corte escuchará a las partes antes de decidir sobre la continuación. El plazo es para la presentación del informe, no para el pago de todas las prestaciones o la terminación de las devoluciones.

A State-to-State decision, investigations to be carried out

El Tribunal también ordenó a Myanmar que investigara con eficacia sin demora a las personas sospechosas razonablemente de actos comprendidos en la Convención en relación con las operaciones de 2017. She asked to prosecute them and punish them if they were justified. Este aspecto no transforma el juicio en una condena penal individual. El Estado tiene la obligación de operar sus propios procedimientos.

La siguiente fase no vuelve a las conclusiones finales del 19 de noviembre. La Comisión tendrá que evaluar las medidas efectivamente adoptadas y decidir sobre las cuestiones relativas a la reparación reservada. Para las familias, la distinción es decisiva: el juicio reconoce los derechos y establece obligaciones, pero la posibilidad de un retorno digno y el acceso a la indemnización depende todavía de su aplicación.

Peace Palace in The Hague, 7 July 2013. Este archivo no muestra la audiencia del 19 de noviembre de 2026. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Fotografía total de tamaño; composición Libnanews bajo la misma licencia.

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