La FPNUL publica su examen de octubre y distingue las rotaciones del retiro de enero. Se denuncian nuevos incidentes en el Líbano meridional. Minieh abre un centro de rescate. En Yemen, una llamada se dirige a parte del puerto de Hodeida. Bruselas y Londres anuncian el fin de tres negociaciones bilaterales.

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Viernes 20 de noviembre de 2026, edición de las 18.00 horas en Beirut. La FPNUL está haciendo balance de un mes de octubre, una vez más marcada por huelgas, y recuerda que su retirada no comenzó hasta enero. Se denuncian nuevos incidentes en el sur. En Yemen, la coalición dirigida por Riyadh pide a los civiles que abandonen parte del puerto de Hodeida. En Bruselas, la Unión Europea y el Reino Unido están concluyendo tres negociaciones, pero los acuerdos todavía no se aplican.

En el sur del Líbano, la FPNUL distingue las rotaciones y retiros

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) ha indicado el viernes que los movimientos del personal de mantenimiento de la paz que se observan actualmente forman parte de la rotación habitual, no de la retirada. Su mandato funcionará hasta el 31 de diciembre de 2026. Según la misión, el retiro comenzará el 1 de eneroyenero 2027 y continuará en el año. Al final de su mandato, la misión declaró que proseguía sus observaciones, el diálogo con las partes y su apoyo al ejército libanés.

En su evaluación de octubre, la FPNUL informó de que había observado aproximadamente 90 ataques aéreos israelíes. La misión observa una disminución de las hostilidades, pero destaca que la destrucción de viviendas e infraestructura civil sigue retrasando el regreso de los desplazados internos. Esa evaluación no prejuzga ninguna medida que pueda adoptarse después de la partida del personal de mantenimiento de la paz.

El viernes, el corresponsal de la Agencia Nacional de Información informó de incendios en Zawtar al-Sharkiyeh, que atribuyó al ejército israelí, así como explosiones atribuidas a un drone y daños cerca de los hogares de Haddatha. No se informó de ninguna evaluación humana en este envío. El Ministro de Defensa, Michel Menassa, que se reunió con el Embajador de Estados Unidos Michel Issa, pidió que se pusiera fin a los ataques israelíes y se retirara del territorio libanés para que el ejército pudiera continuar su despliegue. Su oficina no había anunciado ningún acuerdo sucesor a la FPNUL.

En Minieh, un centro de rescate; vacuna contra el VPH programada para enero

Se abrió un centro de defensa civil en Minieh, el norte del Líbano. Según el PNUD y el Organismo Nacional de Información, se espera que sirva a cinco municipios en una zona de casi 97.500 habitantes. El centro se beneficia de un programa nacional apoyado por Alemania a través de su banco de desarrollo KfW. El apoyo nacional supera los 10,6 millones de dólares, lo que no es sólo el costo del centro de Minieh. El PNUD indica que el nuevo sitio aún no ha sido entregado a la Defensa Civil.

El Ministro de Salud, Rakan Nassereddine, tiene previsto proponer a partir de enero de 2027 la vacuna contra el virus del papiloma humano en los centros de atención primaria para las niñas libanesas en las clases de edad seleccionadas. La estrategia nacional preveía su introducción en 2027; el anuncio del viernes especifica el mes previsto. El Ministro no detalla las edades elegidas, los centros de puesta en marcha o los procedimientos de inscripción. La campaña aún no está abierta.

En Nueva York, la fotoperiodista libanesa Christina Assi recibió el jueves Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas. Injuriada en 2023 en el sur del Líbano durante la huelga que mató a la periodista Issam Abdallah, desde entonces ha hecho campaña por la seguridad de los reporteros.

Hodeïda: una llamada para evacuar parte del puerto

La coalición liderada por Arabia Saudita el viernes pidió a los civiles que abandonaran parte de la zona portuaria de Hodeida en la costa del Mar Rojo yemení, citando su seguridad. La apelación no confirma un ataque contra el puerto, su cierre o una evacuación real. Hodeida se utiliza para la llegada de bienes y ayuda humanitaria. La Comisión Europea ya ha observado que las perturbaciones de la infraestructura de transporte del Yemen dificultan el suministro de alimentos, medicamentos y combustible.

Bruselas y Londres concluyen tres negociaciones

La Unión Europea y el Reino Unido anunciaron en Bruselas el fin de las negociaciones sobre normas sanitarias y fitosanitarias, la aproximación de sus mercados de carbono y un programa de movilidad juvenil. El componente de salud tiene por objeto eliminar la mayoría de los certificados y controles que se requieren para el comercio de animales, plantas y productos interesados. El objetivo es una aplicación de 1ymarzo 2028. Ambas partes también están apuntando a 2028 para vincular sus mercados de carbono.

El programa de movilidad debe permitir que los jóvenes participantes permanezcan hasta tres años al otro lado del Canal, en particular para trabajar o estudiar. No restaura el libre movimiento y permanece separado de Erasmus+. Los tres textos deben seguir los procedimientos establecidos en ambas partes antes de entrar en vigor.

Ucrania: Aumento de las huelgas

El Primer Ministro de Ucrania informó de ocho muertes en las huelgas rusas nocturnas de jueves a viernes, seis de las cuales estaban en Kiev. En Polonia, la Fiscalía Pública de Lublin abrió una investigación tras la caída de un objeto volador cerca de Nowy Lipowiec. The Polish Defence Minister refers to a probable Russian missile, without any further judicial expertise. El Ministro no denuncia lesiones ni daños a la infraestructura crítica.

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