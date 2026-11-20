El acuerdo anunciado el 2 de noviembre por Infineon y Qualcomm se refiere a un subsistema para las calculadoras centrales de automóviles. Un microcontrolador y componentes de potencia AURIX completan la plataforma Snapdragon Ride. Su función difiere de la del chip principal: supervisar el sistema y coordinar los mecanismos de seguridad. Esta arquitectura de referencia facilita la integración, pero no prueba que se ha validado un vehículo completo. Ningún fabricante de clientes, modelo de negocio o volumen de producción se especifica en el comunicado de prensa.

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Un chip más rápido permite a un coche procesar más imágenes y datos, pero no resuelve el problema de seguridad solo. El acuerdo anunciado el 2 de noviembre entre Infineon y Qualcomm destaca otra necesidad: monitorear la calculadora central y mantener funciones predecibles en caso de anomalía.

Ambos grupos anunciaron un acuerdo tecnológico para definir un subsistema de microcontroladores para plataformas de referencia Snapdragon Ride. Es un conjunto de componentes y software para fabricantes y fabricantes de equipos. El anuncio de Infineon no denomina un modelo de serie que ya integraría este conjunto.

Infineon distingue cálculo y monitoreo

La calculadora principal puede manejar grandes volúmenes de datos, como los producidos por sensores para ayudas de conducción. Infineon describe alrededor de este chip principal un microcontrolador encargado de supervisar el estado del sistema y coordinar los mecanismos de seguridad. Los dos elementos no satisfacen la misma necesidad: uno favorece la capacidad de computación, el otro favorece la reunión de los plazos previstos de respuesta.

Esta distinción es de interés para los fabricantes que agrupan más funciones en un ordenador. El procesamiento de datos, la visualización en el compartimiento de pasajeros y la vigilancia del sistema no tienen las mismas consecuencias cuando se interrumpe. Un defecto en una función de confort no se tratará como un defecto en una función crítica. La arquitectura debe permitir la separación de las responsabilidades y definir la reacción del vehículo.

El subsistema se basa en la familia de microcontroladores AURIX. Los circuitos OPTIREG proporcionan gestión de energía. El software asociado pre-integra las funciones de firmware y monitoreo de microcontroladores adaptados a las plataformas Qualcomm. Esta división especifica las responsabilidades de los componentes sin demostrar la seguridad de un vehículo completo.

Un diseño de referencia no es un vehículo validado

Ambas empresas quieren facilitar parte del trabajo de integración. Infineon indica proporcionar, además de los componentes de gestión de microcontrolador, potencia, memoria y conectividad. Un paquete de software facilita la cooperación con la plataforma Qualcomm. Es una base para el desarrollo. La validación de un modelo de serie todavía debe tener en cuenta la integración elegida por el fabricante y las condiciones de uso.

Un chip, un subsistema y una función de ayuda de conducción no son válidos al mismo nivel. Una plataforma puede soportar una función sin todos los vehículos que la usen. La operación real también depende de los otros componentes, software y situaciones en las que el fabricante planea permitir la función.

El acuerdo se presentó sobre el enfoque de la exposición electrónica de Munich, celebrada del 10 al 13 de noviembre. El anuncio no especifica ningún fabricante de clientes, volumen de producción o fecha de comercialización de un vehículo. El siguiente signo de un movimiento a la serie sería un anuncio que combina la tecnología con un modelo específico e indica las condiciones en las que se propondrán sus funciones.

Fotografía:Mucber, Campeon headquarters, 30 May 2020. Foto entero redimensionado y revestimiento Libnanews; fotografía y composición bajoCC BY-SA 4.0.

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