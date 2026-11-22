El 21 de noviembre, el Bitcoin recibió C$24,250 en Kraken, mientras que su calificación en dólares estadounidenses en la misma plataforma permaneció cerca de $58,000. Según Kraken, las transacciones realizadas durante este puesto no serán canceladas. Los datos de la plataforma muestran que la brecha ha afectado a otros mercados en dólares canadienses, incluido el dólar de los Estados Unidos. Los registros de transacciones se utilizan hasta la fecha el punto bajo y lo distinguen de un precio de referencia.

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El Bitcoin Kraken cayó a C$24,250 el sábado 21 de noviembre en el mercado BTC/CAD. Al mismo tiempo, comercializaba alrededor de 58.000 dólares en otro mercado en la misma plataforma. Kraken atribuyó este estancamiento a una fuerte presión de mercado en sus mercados de dólares canadienses y dijo que no cancelaría las transacciones ejecutadas.

Bitcoin en Kraken: el puesto fue excavado durante la noche

Los datos comerciales de Kraken muestran las primeras ventas a precios significativamente menores a partir del viernes 20 de noviembre. En la hora trimestral que comienza a las 8 p.m. UTC, las transacciones son cercanas a los 75.000 dólares, mientras que el precio de apertura para el período es superior a los 83.600 dólares. El mercado sube a veces, pero la brecha aumenta a lo largo de la noche.

Sábado, entre las 8.00 y las 8.15 horas UTC (3 a.m. y 3.15 a.m. en Montreal), la plataforma registró 976 transacciones por un total de 22.38 bitcoins. El registro se encuentra a las 8:00 a.m. min 43 s de comercio al mínimo de $24,250 dólares canadienses. Este precio no es una simple oferta mostrada en la pantalla. Sin embargo, no corresponde al precio total del comercio de ese cuarto de hora, que termina en C$32.000. En el período siguiente se efectuaron intercambios de 24.251,40 dólares.

Período de 15 minutos, 21 de noviembre (UTC) Bitcoin en dólares canadienses: precio más bajo Bitcoin en dólares estadounidenses: precio más bajo 6 am CA $50,000 US$55 514.60 7 am CA$33,750 US$57,643.20 8.00 horas CA$24,250 US$57,593 10.00 horas CA$68,431.30 US$57,841.50 13.00 horas CA$81,781.20 US$58,708.10

Estos minima se refieren a dos libros de orden separados en Kraken. Se registran en los mismos intervalos, pero no necesariamente en el mismo segundo. Los datos muestran una recuperación de la hora trimestral que comienza a las 0945 UTC. Las 10.00 horas terminan en 79.650 dólares canadienses. A las 13.00 horas, las transacciones correspondientes al período siguen siendo superiores a 81.700 dólares.

El dólar canadiense es el hilo común de los mercados afectados

Bitcoin no era el único activo en cuestión. Entre 0800 y 0815 UTC, el éter recibió C$796.27 en Kraken. En el mismo trimestre de una hora, un dólar estadounidense fue negociado a un precio tan bajo como el dólar canadiense 0.30001 en el mercado de divisas de la plataforma. Este precio no significa que el dólar canadiense voló al mercado de divisas. Para el viernes 20 de noviembre, el Banco de Canadá proporciona un precio promedio de $1.4325 canadiense por un dólar estadounidense. Este hito del día anterior no es un curso de sábado simultáneo.

En un mercado de pedidos, un vendedor que quiere ejecución inmediata primero cumple con la oferta de compra más alta. Si la cantidad disponible a este precio es insuficiente, el resto del pedido puede correr a precios más bajos. A partir de las 8 p.m. del viernes a las 10 a.m. del sábado, la serie publicada por Kraken totaliza aproximadamente 592 bitcoins negociados en su mercado en dólares canadienses. Este volumen abarca todo el período, no sólo las transacciones al precio más bajo. Por sí solo no identifica a los vendedores ni explica por qué se emitieron sus órdenes.

Kraken mantiene transacciones ejecutadas

El servicio de apoyo de Kraken afirma que la presión de ventas comenzó a unas 8 p.m. UTC el viernes y que las órdenes fueron manejadas correctamente. La plataforma también dice que su equipo de seguridad no ha encontrado ningún signo de intrusión o cuenta comprometida. Mantiene las transacciones ya concluidas. Esta decisión se refiere tanto a las compras como a las ventas: la devolución del precio a un nivel superior no cambia el precio en el que tuvo lugar cada intercambio.

Kraken no especificó en esta comunicación lo que provocó ventas o publicó detalles de cualquier pérdida de sus clientes. Las citas y el registro se utilizan para establecer el puesto y su duración. No permiten que el origen se establezca más allá de la explicación dada por la plataforma.

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