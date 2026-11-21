Veinticuatro cuerpos fueron encontrados tras el hundimiento de un barco que transportaba pasajeros a un funeral en el sur de Nigeria. Otras 24 personas fueron rescatadas, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Nigeria.

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Veinticuatro cuerpos fueron encontrados tras el hundimiento de un barco que transportaba pasajeros a un funeral en el sur de Nigeria. Otras 24 personas fueron rescatadas, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Nigeria.

La embarcación capturó el viernes 20 de noviembre en el estado de Bayelsa, Delta del Níger. Según la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA), el barco conectaba a Ayama con Ukubie, distrito del sur de Ijaw. El accidente ocurrió en la unión de corrientes entre las localidades de Oweikorogha y Otuan.

Las búsquedas continuaron el sábado

El sábado 21 de noviembre, NEMA reportó 24 cuerpos encontrados. También anunció que 24 sobrevivientes habían recibido tratamiento: 19 fueron llevados a la clínica Ayama y cinco a un hospital en Yenagoa, la capital del estado. Estas cifras no dan el número total de pasajeros a bordo, que las autoridades no han establecido públicamente.

La agencia envió un equipo para coordinar la investigación con los servicios de socorro de Bayelsa, la Cruz Roja, la policía y los buzos locales. Las operaciones seguían en curso en el momento de publicar su balance. La causa de la capsificación no ha sido confirmada.

Presidencia pide coordinación de emergencia

El Presidente Bola Tinubu ha pedido a las agencias federales de desastres que coordinen sus operaciones de búsqueda y rescate. El gobernador de Bayelsa, Douye Diri, visitó la zona y ofreció sus condolencias a las familias.

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