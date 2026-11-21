El Reino Unido anuncia nuevos acuerdos industriales con Ucrania después de que Wes Streeting visitó Kiev. Los 500 millones de libras mencionadas ya formaban parte del presupuesto británico anunciado en octubre.

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The British Ministry of Defence announced on Saturday 21 November the signing of new industrial agreements with Ukraine on the occasion of a visit by its Defence Minister, Wes Streeting, to Kyiv. Londres afirma que estas leyes permitirán a Ucrania producir equipo de defensa en el Reino Unido. No anunció un nuevo sobre después de las entrevistas.

Wes Streeting se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y luego con su homólogo ucraniano, según el ministerio británico. La Presidencia de Ucrania confirma que la cooperación industrial ha sido parte del debate. El Reino Unido presenta los acuerdos como medio de agregar oportunidades de producción fuera de Ucrania. El comunicado británico no da el valor de los acuerdos ni la fecha en que dicha producción podría comenzar.

Los 500 millones de libras ya se habían presupuestado

Los 500 millones de libras citados por Volodymyr Zelensky en Kiev corresponden al apoyo militar anunciado en el presupuesto británico de octubre. Londres ha detallado su distribución esta semana: £240 millones fueron anunciados el 17 de noviembre en Bruselas para defensa antiaérea, luego £260 millones en la reunión de la Coalición de Voluntarios en Berlín. Estos anuncios presupuestarios no constituyen un balance de las entregas.

Kiev insiste en los servicios esenciales antes del invierno

La Presidencia de Ucrania afirma que Volodymyr Zelensky ha abogado por mejorar la protección de las redes de suministro de energía y agua. Ambos equipos deben continuar sus discusiones antes de la próxima reunión entre el presidente ucraniano y el primer ministro británico Andy Burnham. El informe de Kiev no especifica la fecha.

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