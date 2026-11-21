Hotel Chocolat recuerda algunas cajas de Navidad compradas en el Reino Unido del 2 al 8 de octubre de 2026, debido a un riesgo de salmonella vinculada a un ingrediente basado en pistacho. Estos son los lotes interesados.

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Hotel Chocolat recuerda algunas cajas de Navidad compradas en el Reino Unido del 2 al 8 de octubre de 2026, debido a un riesgo de salmonella vinculada a un ingrediente basado en pistacho. Estos son los lotes interesados.

The Food Standards Agency (FSA) published the recall notice on 21 November. Meta cuatro formatos en el rangoCaja de chocolate clásico de Navidad, pero sólo para los lotes y fechas que se enumeran a continuación. El Hotel Chocolat afirma que no se detectó salmonella en sus productos acabados y que el recuerdo sigue un informe de pistachos crudos usados en su cadena de suministro.

Los lotes que se revisarán en el paquete

El aviso se refiere a las cajas compradas2 a 8 de octubre 2026 inclusivePara determinar si se recuerda una caja, compruebe el formato, código de lotes y fecha mínima de durabilidad indicada por las palabras « Mejor antes »:

9 piezas (105 g), marzo 2027: lote 26233.

lote 26233. 18 piezas (210 g), marzo 2027: lotes 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 y 26253.

lotes 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 y 26253. 18 piezas (210 g), mayo 2027: lotes 26260 y 26261.

lotes 26260 y 26261. 24 piezas (315 g), marzo 2027: lotes 26239 y 26240.

lotes 26239 y 26240. 24 piezas (315 g), abril 2027: lotes 26258, 26259 y 26260.

lotes 26258, 26259 y 26260. 48 piezas (630 g), marzo 2027:lote 26244.

El código 26260 aparece en dos formatos, pero no coincide con la misma fecha. La verificación del código por sí sola no es suficiente. Según la FSA, el riesgo se refiere a los chocolates pistachos contenidos en los paquetes correspondientes, no a los otros productos de la marca.

¿Y si la caja está preocupada?

FSA recomienda no consumir un producto recordado y devolverlo a la tienda donde se compró para un cambio o reembolso. La marca indica que también puede ser reportada en cualquiera de sus boutiques de Hotel Chocolate, con prueba de compra. La referencia en la opinión británica esFSA-PRIN-54-2026.

Esto es un recordatorio de precaución en el Reino Unido. La opinión británica no reporta ninguna enfermedad asociada a estas cajas y no vale la pena anunciar un recuerdo en Francia o Líbano.

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