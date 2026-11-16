Líbano-Palestina: nombramiento de Bassora

El Líbano enfrentará a Palestina el 17 de noviembre en Bassora, después de su derrota contra Irak. Los palestinos siguen derrotando a Irán y un mitin marcado por quince ausencias anunciadas. La disponibilidad de Reda Khadra queda por especificar después de su liberación en su debut con la selección.

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El Líbano regresará a Palestina el martes 17 de noviembre de 2026 en el estadio internacional de Bassora, Iraq. Esta segunda reunión del torneo amistoso debe prolongar el trabajo realizado por Madjid Bougherra después del sorteo contra los anfitriones el viernes 13 de noviembre. La selección palestina aborda esta cita después de una derrota de 2-0 contra Irán el sábado. También se compone de un personal reducido por lesiones y ausencias.

La Federación Palestina de Fútbol confirma la fecha y lugar de la confrontación. El programa reúne cuatro selecciones: Iraq, Líbano, Irán y Palestina. Para los libaneses, esto no es un partido de calificación. La cita ofrece una nueva oportunidad para evaluar a los jugadores reunidos durante esta ventana internacional, frente a un oponente diferente al encontrado en la apertura.

Líbano-Palestina: una segunda prueba después de cero

El 0-0 obtenido contra el Iraq dejó varios elementos concretos al personal libanés. La selección resistió las ofensivas opuestas, pero también encontró oportunidades. En el sexto minuto, Leonardo Chahine golpeó el bar después de un intento de Hassan Kaafarani repelido por el portero Kamil Saadi. Al final de la reunión, Khalil Badr también preguntó al portero iraquí.

Mostafa Matar jugó un papel importante en la preservación de la puntuación. La guardia libanesa respondió a los intentos de Aymen Hussein antes del descanso, luego a una huelga lejana de Amir Fouad. Su intervención frente a Younes Hamoud, en el minuto 89, impidió que los anfitriones aprovecharan.

El juego contra Iraq también permitió a Bougherra utilizar varios jugadores. Hussein Chakrun entró en el primer período. Ali Kassas y Khalil Badr sustituyeron a Wahbi Fawaz y Leonardo Chahine. Badr Kawam y Mahmoud Zbib también participaron al final de la reunión. El siguiente juego debe traer una nueva secuencia de juego al grupo, sin que la composición inicial se deduzca de estos cambios.

La situación de Reda Khadra aún por aclarar

La primera aparición internacional de Reda Khadra fue cortada en Bassora. En la cara de Iraq, el jugador experimentó malestar muscular y dejó el campo en el minuto 38. Chakrun entonces lo sucedió. Queda por confirmar su disponibilidad para el nombramiento del 17 de noviembre.

Una Palestina derrotada por Irán después de una exclusión

Palestina comenzó su torneo el sábado 14 de noviembre contra Irán. Según el informe de su federación, los dos equipos se unieron a la ruptura en una puntuación cero y en blanco. The Palestinians were then reduced to ten with the expulsion of Amid Sawafta at the 64th minute. Irán anotó a Sardar Azmoun a 76, luego Saleh Hardani a 84.

Un mitin palestino marcado por ausencias

El entrenador palestino Ihab Abu Jazar anunció el 12 de noviembre una lista de 23 jugadores para Bassora. La federación mencionó a Oday Dabbagh y Milad Termanini, al tiempo que reportó preguntas sobre su preparación.

Abu Jazar también explicó las dificultades encontradas para reunir a su grupo. Mencionó quince ausentes, entre lesiones y falta de disponibilidad. Según sus declaraciones, ocho jugadores resultaron heridos, cinco de ellos en la semana anterior con sus clubes. Otros siete no se habían unido al mitin.

El técnico presenta este torneo como una oportunidad para multiplicar encuentros y confrontar a sus jugadores con diferentes oponentes. Destacó la dificultad de organizar prácticas regulares y partidos amistosos. En este contexto, la confrontación con el Líbano debe utilizarse para evaluar al grupo disponible después de la prueba iraní.

La reunión del martes 17 de noviembre se opondrá así a dos equipos cuyos primeros partidos siguieron caminos separados. El Líbano llega con un rendimiento cero y decisivo de Matar. Palestina busca rebotar después de su derrota contra Irán. Las composiciones y disponibilidad de los jugadores siguen siendo confirmadas antes de la puesta en marcha en Bassora.

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