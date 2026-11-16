Waltz en Beirut: Hezbollah debe desarmar voluntariamente

Después de su reunión con Nabih Berri, Mike Waltz pidió a Hezbollah que entregara voluntariamente sus armas al estado. La visita de Estados Unidos también se centra en el post-FINUL, mientras que Nawaf Salam defiende una presencia internacional en el Sur bajo mandato de la ONU.

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Mike Waltz pidió a Hizbullah el lunes 16 de noviembre que entregara voluntariamente sus armas al estado libanés, tras una entrevista con el Presidente del Parlamento, Nabih Berri, en Ain al-Tiné. El Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha vinculado este requisito al restablecimiento de la soberanía libanesa, mientras que su visita a Beirut se centra en el futuro de la presencia internacional en el Sur.

El diplomático estadounidense insistió en la imposibilidad, según él, de operar un país con dos ejércitos. Envió este mensaje a Hezbollah y sus partidarios iraníes y presentó a las fuerzas armadas libanesas como institución para garantizar el restablecimiento de la autoridad del Estado.

Este llamamiento constituye una posición estadounidense, no el anuncio de un acuerdo de desarme. Las declaraciones públicas consultadas no indican un nuevo compromiso de Hizbullah de entregar sus armas ni un calendario acordado por las diversas partes.

Desarme en el centro de los debates

La reunión con Nabih Berri forma parte de una gira con funcionarios libaneses clave. Mike Waltz también se reunió con el Presidente Joseph Aoun en Baabda y el Primer Ministro Nawaf Salam en el Gran Serail. El Embajador Americano en Líbano, Michel Issa, participó en las discusiones.

En Baabda, Simon Karam, que dirige la delegación libanesa a las negociaciones, también estuvo presente. El informe de la Presidencia se refiere a los debates durante el período posterior al final de la misión de la FPNUL, así como a la continuación de los ataques israelíes y a lo que la Presidencia describe como el incumplimiento por Israel de las disposiciones del acuerdo marco.

Los debates abarcaron dos cuestiones conexas: la ampliación de la autoridad del Estado libanés y las garantías de seguridad en el Sur. El requisito estadounidense de las armas de Hezbolá por sí solo no regula las modalidades de retirada israelí ni las del futuro acuerdo internacional.

Salam defiende una presencia mandeada por las Naciones Unidas

En el Gran Sérail, Nawaf Salam pidió que se mantuviera una presencia internacional en el Sur bajo el mandato del Consejo de Seguridad. Entre las funciones que defiende figuran la observación, la presentación de informes, la coordinación, el enlace y el apoyo al ejército libanés. Desea mantener la resolución 1701 como referencia fundamental para los acuerdos internacionales en esa región.

El Primer Ministro también pidió resultados concretos de los principios de reciprocidad y aplicación gradual del Acuerdo Marco Trilateral. Pide un calendario claro para el progreso paralelo hacia la plena retirada israelí, la ampliación de la autoridad del Estado en el territorio y el monopolio de las armas por instituciones legítimas.

Esto incluye la solicitud de un mecanismo fiable para verificar los compromisos de ambas partes. Para Salam, el objetivo es una solución duradera que restablezca la soberanía del Líbano, en lugar de simplemente manejar el conflicto.

Después de que FINUL siga siendo especificado

El debate se acerca al final del mandato operacional de la FPNUL, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Este plazo debe distinguirse de la reducción de los contingentes en una fase posterior. La elección de las misiones que deben conservarse y su marco internacional sigue siendo fundamental para las consultas.

En esta etapa, las conversaciones de Beirut no equivalen a la aprobación de un mandato de sustitución. Las declaraciones estadounidenses y las solicitudes del Líbano establecen prioridades, pero aún no permiten anunciar la composición, el mando o los medios de un acuerdo sucesor.

Seguir las evoluciones en nuestrasla situación en el Líbano meridional.

Ilustración: retrato oficial de Mike Waltz, 2025 de septiembre. Esta fotografía de archivo no representa las entrevistas del 16 de noviembre de 2026. Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dominio público.

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