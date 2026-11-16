Cuentas del Tesoro: ningún problema en 2025

No se emitieron nuevas facturas del Tesoro en 2025, según el informe anual del Banco del Líbano. Sin embargo, los plazos continuaron siendo resueltos, por 23.472 millones de libras de mayor madurez, además de cupones. Por consiguiente, la ausencia de emisión no significa la desaparición de la deuda o la terminación del servicio de los valores existentes. Las facturas del Tesoro Libanés aparecen en el informe junto con otros instrumentos financieros, incluidos los certificados de depósito del Banco Central. Esta proximidad puede provocar confusión. Los valores no tienen el mismo emisor y no representan el mismo compromiso. El balance 2025 permite la separación de nuevas transacciones, acciones heredadas y pagos realmente mencionados.

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No se emitieron nuevas facturas del Tesoro en 2025, según el informe anual del Banco del Líbano. Sin embargo, los plazos continuaron siendo resueltos, por 23.472 millones de libras de mayor madurez, además de cupones. Por consiguiente, la ausencia de emisión no significa la desaparición de la deuda o la terminación del servicio de los valores existentes.

Las facturas del Tesoro Libanés aparecen en el informe junto con otros instrumentos financieros, incluidos los certificados de depósito del Banco Central. Esta proximidad puede provocar confusión. Los valores no tienen el mismo emisor y no representan el mismo compromiso. El balance 2025 permite la separación de nuevas transacciones, acciones heredadas y pagos realmente mencionados.

Libanesas facturas del Tesoro: un año sin nuevas cuestiones

El BDL vincula la ausencia de nuevas cuestiones a una decisión del Departamento de Finanzas. Afirmó que había seguido estableciendo cupones y bonos que maduraban. La suma de 23.472 millones de libras se refiere a la madurez. El pasaje no da un total separado de interés pagado.

Por lo tanto, no debe anunciarse que el pleno servicio de estos títulos habría costado exactamente esa cantidad. El reembolso del principal y el pago de intereses son dos transacciones separadas. La extinta parte de una reclamación existente. El segundo paga la financiación según las condiciones del título.

Un nuevo programa proporciona financiación creando un compromiso. Una madurez paga un compromiso anterior. Ambos pueden existir por separado. El informe describe con precisión un año sin emitir nuevos bonos, pero con pagos continuos en la cartera existente.

Los valores bancarios centrales forman otro conjunto

El BDL también declara que no expidió un certificado a largo plazo de depósito, en libros o moneda, para 2025. Sin embargo, siguió pagando cupones y plazos. El 6 de abril de 2024 se suspendió la expedición de certificados de libros a corto plazo, según el mismo documento.

Estos certificados son instrumentos bancarios centrales. No deben confundirse con las facturas del Tesoro. Su presencia en el balance responde a otro vínculo financiero, incluso si los bancos, instituciones públicas y BDL intervienen en circuitos estrechamente vinculados.

El valor nominal de los certificados de libros aumentó de 34.066 millones de dólares a finales de 2024 a 31.593 millones de dólares a finales de 2025. La disminución es de 2.473 mil millones, o alrededor del 7,3%. Este movimiento mide la variación de un stock nominal entre dos fechas. Sólo que no proporciona la cantidad de los desembolsos de todo el año.

Instrumentos en libros en el BDL Fin 2024 Final 2025 Cambio calculado Certificados de depósito, valor nominal 34.066 millones 31 593 mil millones -2.473 millones, o sea 7,3% Depósitos a plazo 15.496 millones de dólares 16.883 mil millones +1 387 mil millones, o 9.0%

Por lo tanto, los depósitos a plazo siguen un camino diferente de los certificados. Este aumento muestra por qué detener los problemas de un instrumento no es suficiente para describir todas las operaciones del banco central. Sin embargo, no permite concluir que cada certificado de reembolso ha sido devuelto a depósitos a plazo. El informe no proporciona monitoreo individual de estos movimientos.

Una suma pendiente no es un gasto anual

Un stock de valores describe lo que queda en una fecha determinada. Un pago describe una transacción por un período. Comparando directamente los 31 593 mil millones de certificados a finales de diciembre a 23.472 millones de maturidades de la factura del Tesoro mezclarían diferentes instrumentos, emisores y medidas.

Del mismo modo, una cantidad expresada en libras no puede añadirse a una cantidad de dólares sin un método explícito de conversión. Una conversión contable no probaría que se hiciera un pago en la moneda obtenida por el cálculo. El informe mantiene las cantidades nominales en moneda nacional.

En el documento se indica que las tasas de depósito de certificados y depósitos a plazo en el BDL permanecieron estables en 2025. Él no da en este pasaje su calendario detallado. Esto no debe extenderse a todos los préstamos y depósitos ofrecidos por los bancos comerciales.

Lo que este balance no dice sobre la financiación pública

En el informe se establecía que las facturas del Tesoro no se publicaban en 2025. No demuestra, por medio de esta información, la ausencia de otra financiación, compromiso o atraso público. Una lectura completa de las finanzas gubernamentales requiere ingresos, gastos, flujo de efectivo y otras obligaciones durante el mismo período.

Tampoco deben equipararse los pagos de bonos con la liquidación de todos los valores soberanos de moneda extranjera. Cada categoría debe examinarse por separado. Una transacción realizada en un instrumento no permite la conclusión del tratamiento de otros acreedores.

Con el fin de evaluar la continuación de esta política, los datos 2026 tendrán que especificar cualquier nuevo problema, reembolsos y cantidades pendientes pendientes. La conclusión de 2025 es más limitada, pero fuerte: se interrumpieron cuestiones sobre los instrumentos citados, mientras que la gestión de compromisos anteriores y depósitos a plazo continuó.

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