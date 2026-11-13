13 novembre 2026
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Bomberos de Beirut: Hajjar se incautó de la crisis de atención

Libnanews
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Después de la movilización el 12 de noviembre, Hajjar recibió al gobernador y al alcalde. La cobertura médica sigue siendo el centro de las demandas de los bomberos, sin un acuerdo financiero anunciado.

Pompiers de Beyrouth : crise des soins et réunion au ministère de l’Intérieur. Véhicules de la caserne, photographie d’archive publiée en mai 2023.
Véhicules à la caserne de la Quarantaine, photographie publiée dans le reportage du 4 mai 2023. Date exacte de prise de vue non renseignée. Cette archive ne montre pas la mobilisation du 12 novembre 2026. Photo entière conservée, habillage Libnanews. © Nathalie Duplan – Valérie Raulin / photothèque Libnanews
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La cobertura médica de los bomberos de Beirut está en el corazón de una crisis que llevó al Ministro del Interior Ahmad Hajjar a recibir al gobernador Marwan Abboud y al alcalde Ibrahim Zeidan el jueves 12 de noviembre. The Ministry confirms that it has reviewed their claims and the events that occurred in the municipality, without announcing a financial settlement or an exit date.

Atención y equipo en el centro del conflicto

Los bomberos están pidiendo una mejor atención y hospitalización, así como el pago de la prestación de ropa. El 6 de noviembre tuvo lugar una primera movilización frente a la sede de la provincia. El movimiento reanudó el 12 de noviembre, mientras que se esperaba una reunión del consejo municipal.

El comandante del cuerpo, el general Maher Ajouz, explicó en comunicados de prensa que los agentes ya no podían soportar la diferencia entre las facturas del hospital y las cantidades cubiertas. Anunció la retirada de los cuarteles y la suspensión de misiones regulares hasta que se resuelva el registro médico, alegando que el gobernador había dado su consentimiento.

La continuidad del socorro sigue siendo una cuestión distinta

Maher Ajouz se refirió al uso de los equipos de Defensa Civil y dijo que estaba dispuesto a realizar misiones de refuerzo a petición de ellos. Esta posición no permite concluir que toda la ayuda se detuvo en Beirut. Sin embargo, destaca la necesidad de distinguir entre el movimiento de bomberos municipales y el funcionamiento de otros servicios de emergencia.

El Comandante indicó también que la tramitación de las reclamaciones requería medidas jurídicas y administrativas. No dio un plazo firme para su terminación.

Hajjar pide soluciones y cumplimiento procesal

In its official communiqué of 12 November, the Ministry states that Ahmad Hajjar requested concrete solutions guaranteeing the rights of members of the fire brigade and the municipal guard. Subrayó su papel en la protección de los habitantes y la respuesta a los accidentes y emergencias.

El Ministro también destacó el respeto de las normas jurídicas y administrativas en la expresión de las reclamaciones, así como la preservación del funcionamiento de las instituciones públicas. Este doble mensaje no constituye una aceptación cuantitativa de las solicitudes ni el anuncio de un acuerdo con los agentes.

Una dificultad documentada durante varios años

Los testimonios reunidos en el cuartel de Quarantine en mayo de 2023 ya describían los cuidados y uniformes de difícil acceso que los oficiales tenían que financiar. Estas antiguas observaciones arrojan luz sobre el origen del conflicto, pero los salarios y los medios materiales entonces no se pueden presentar como figuras de noviembre de 2026.

Por lo tanto, el expediente actual abarca tanto los derechos sociales de los agentes como la organización de intervenciones durante su movilización. El Comunicado Ministerial todavía no especifica el costo de la solución propuesta, su financiación o las modalidades para su aplicación.

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