Médicos sin Fronteras describe las consecuencias de la huelga nocturna del 11 al 12 de noviembre en el Hospital Nasser de Khan Yunes. La unidad de emergencia, radiología, laboratorio y operación está fuera de servicio según su declaración. The organization reported six deaths and 52 injuries. Israel afirma haber dirigido a un comandante de Hamas, que niega el uso militar del complejo. El seguimiento se centra en las capacidades de atención afectadas, no en una nueva huelga el 13 de noviembre.

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Médicos sin Fronteras describe un nuevo deterioro de la atención en el Hospital Nasser en Khan Yunes, después de la huelga israelí de la noche del 11 al 12 de noviembre de 2026. En su comunicado de prensa del 12 de noviembre, la organización afirma que las emergencias, radiología, laboratorio y unidad operativa están fuera de servicio. Reporta seis muertes y 52 lesiones.

En el hospital Nasser, las capacidades críticas afectadas

Según MSF, un niño y un cirujano están entre las personas asesinadas. The organisation, installed in a separate building, reported that it had operated three wounded, including two doctors. It also reports significant damage to hospital services and states that no warning was given prior to the attack.

Se trata de un establecimiento de referencia para el sur de Gaza, que sirve aproximadamente 1,3 millones de personas según la asociación. En él se describe el estado de los servicios en el momento de la liberación, sin anunciar el cierre completo del complejo o especificar una fecha para la re-operación.

Seis muertes en cargos separados

El Centro Palestino de Derechos Humanos confirmó seis muertes en el edificio quirúrgico en su declaración del 12 de noviembre. Sus investigadores identificaron a 25 heridos, incluidos personal, pacientes y personal acompañante. Esta cifra difiere de los 52 heridos reportados por MSF. Ambas organizaciones no detallan las razones de esta discrepancia en sus publicaciones.

Entre las víctimas se encuentran el cirujano Rizk Abu Chouaira y un niño de 13 años. Coloca el daño en el edificio al-Yassin, donde los pacientes recibían atención. El número de lesiones resultantes de estas encuestas no suman.

Israel afirma que el objetivo de Hamás

El ejército israelí confirmó la huelga el 12 de noviembre. Afirma haber dirigido a Mohamed Abu Ismail, presentado como comandante de la brigada de Hamas en Khan Yunes, así como otros miembros del movimiento. Ella lo acusa de usar el complejo como sede. Hamás niega este uso militar. La muerte de la persona a cargo no fue confirmada en la información disponible el jueves.

Médicos y testigos describieron dos misiles cruzando el techo de un edificio de cinco plantas. El doctor Ayman Abu Obeid, herido durante su turno nocturno, informó una explosión en la habitación donde estaba durmiendo. Las habitaciones dañadas contenían equipo médico y muebles enterrados bajo el polvo.

MSF recuerda que en enero reportó la presencia de hombres armados en ciertas partes del complejo, fuera de los espacios donde intervino. Dijo que recientemente había enviado nuevas alertas a las autoridades competentes. La asociación requiere la protección de pacientes y cuidadores.

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