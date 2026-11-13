Pensionistas privados: 200 mil millones aún reclamados

El Sindicato de Maestros está buscando £200 mil millones del Fondo de Prestación del Personal Escolar Privado. En su apelación del 12 de noviembre, afirma que esta ayuda, votada y publicada en el Diario Oficial, todavía no ha sido desembolsada. Preguntó a Yassine Jaber y a las tres presidencias. Esta suma sigue separada de los 450.000 millones de dólares adicionales solicitados en el presupuesto de 2027 y no constituye una prestación individual ya pagada a los pensionistas.

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El 12 de noviembre, el sindicato de maestros renovó su solicitud de pago de 200 mil millones de libras libanesas a pensionistas privados. Preguntó al Ministro de Finanzas Yassine Jaber acerca de una ayuda que presentó como votado y publicado en el Diario Oficial por más de tres meses, pero aún no desembolsado.

Esto representa parte de los $650 mil millones necesarios para mejorar las pensiones. El sindicato también solicita la intervención del Presidente de la República, el Presidente del Consejo y el Presidente de la Cámara. Su apelación se refiere a la ejecución de la financiación, no al anuncio de una nueva asignación individual.

Pensionistas privados: solicitud de pago inmediata

En su comunicado, la organización describe las pensiones mensuales que no superan los 200 dólares, a pesar de su nuevo aumento. Invocó los gastos de alimentación, medicina y hospitalización para solicitar intervención urgente. Estas cantidades constituyen el hallazgo del sindicato, no una escala detallada aplicable a cada pensionista.

The claim relates to the Private School Staff Allowance Fund. El crédito de 200 millones de dólares debe apoyar a esta organización. Por lo tanto, no corresponde a una suma prometida directamente a cada pensionista. El llamamiento de 12 de noviembre no especifica una asignación individual ni una fecha de pago adquirida.

Financiación en varias etapas

El expediente tiene una larga historia parlamentaria. El 11 de diciembre de 2025, el Comité de Finanzas y Presupuesto aprobó el proyecto transmitido por Decreto 1408 de 30 de septiembre de 2025. Supuso una consignación adicional de 200.000 millones de libras en el presupuesto de 2025 para cubrir el déficit del Fondo.

El presidente de la comisión, Ibrahim Kanaan, explicó que no se había aplicado un plan anterior de 650 millones de dólares. El Gobierno había revisado la suma de 200 millones de dólares. Hasta esa fecha, el texto todavía no había sido aprobado antes de la sesión plenaria: el voto en comité no era válido para su adopción definitiva.

La aprobación del crédito por los Miembros se informó entonces en julio de 2026. El texto se basaba en el artículo 41 de la Ley de 15 de junio de 1959, por la que se organizaba personal docente en instituciones privadas. La ayuda se presentó como una contribución al déficit del fondo, no como una reforma general del cálculo de las pensiones.

Los 450 mil millones restantes, un segundo caso

El 1 de octubre, el sindicato ya había pedido la liberación de los 200 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, pidió que se incluyeran los 450 mil millones restantes en el proyecto de presupuesto de 2027, con un compromiso explícito de pagar. Estos dos enfoques siguen siendo distintos: transferir un sobre aprobado y obtener consignaciones adicionales.

La recuperación de noviembre muestra que el sindicato todavía considera la primera etapa como inacabado. Pide a las autoridades que completen los procedimientos de desembolso en lugar de renovar una promesa. No hay horario de transferencia confirmado por el Ministerio de Finanzas acompaña esta nueva intervención sindical.

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